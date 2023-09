Khởi tố nghi phạm bắt cóc cháu bé 2 tuổi, tống tiền ở Hà Nội về tội danh giết người

TPO - Ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi giết người.

Trưa 22/9, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vibắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội và đòi tiền chuộc.

Trước đó, tối 19/9, đơn vị này nhận được đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Huyền Trang là nghi phạm bắt cóc cháu N.H.T (SN 2021, trú tại KĐT Vinhomes Ocean Park, thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để đòi tiền chuộc.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã phối hợp với Công an TP Hà Nội xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu bé gái.

Đến trưa 20/9, lực lượng chức năng đã phát hiện tử thi bé gái tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông N.X.T (SN 1961, trú thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện KSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Đồng thời, tiếp tục huy động các tổ công tác liên ngành truy bắt nghi phạm.

Trong ngày 20/9, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng màu đỏ, đội mũ vàng, lái xe máy được cho là người đưa bé gái di chuyển hướng về huyện Văn Giang, nơi gần hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Camera giám sát an ninh của một số hộ dân tại huyện Văn Giang đã ghi lại được cảnh người phụ nữ này lái xe máy chở bé gái có đặc điểm nhận dạng tương đồng với bé gái bị bắt cóc.