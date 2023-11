Khởi tố, bắt giam đối tượng giao cấu với trẻ em

TPO - Sáng 23/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Phước (SN 2003, cư trú xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 21/10/2023, trong lúc đi dự đám giỗ tại nhà người thân, Nguyễn Hữu Phước và em N. (SN 2009) gặp nhau nên cả hai xin tài khoản facebook để kết bạn. Sau đó, Phước và em N. nhắn tin với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Phước nói với em N. muốn làm bạn gái của Phước thì phải cho Phước quan hệ tình dục. Đến sáng 22/10/2023, Phước và N. hẹn nhau đến 1 căn nhà bỏ hoang tại địa phương. Tại đây Phước đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em N. dù biết em N. chưa là người thành niên. Sự việc sau đó bị người thân của em N. phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Nguyễn Hữu Phước đến cơ quan công an. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Nghiêm Túc - Nhật Huy