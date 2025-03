Khởi tố 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia

TPO - Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.

Ngày 18/3, theo nguồn tin của PV, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia ở Đà Lạt để điều tra về hành vi rửa tiền.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 1 người không liên quan đến vụ việc trên nên đã trả tự do.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, 22 đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che dấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Trong đó, Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là hai đối tượng cầm đầu.

Theo điều tra, ngày 15/10/2024, Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Tại Campuchia, Điệp quen biết Billy (người Trung Quốc, cổ đông công ty) và nhận lời rửa tiền với mức hoa hồng 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Sau đó, Điệp rủ Bé tham gia và thỏa thuận ăn chia 7:3 (Điệp 3 phần còn chị Bé 7 phần). Để thực hiện hành vi trên, Bé đã tìm 21 người mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển cho Điệp cung cấp cho Billy.

Đến ngày 16/2, Điệp bắt xe từ Hà Tĩnh vào sống cùng Bé và những người khác tại căn nhà thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để thực hiện việc rửa tiền. Mỗi ngày, Billy chuyển tiền vào các tài khoản và yêu cầu các đối tượng chuyển tiếp qua mã QR.

Đến rạng sáng 12/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11 ập vào kiểm tra căn nhà trên và phát hiện 23 người (7 nữ, 16 nam). Thời điểm thực hiện nhiệm vụ có hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại; sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 20-30 tỷ đồng.