TPO - Công an Nghệ An vừa bắt giữ 22 đối tượng đánh bạc, trong đó có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 22 đối tượng.

Ổ nhóm thứ nhất có sự tham gia của 15 đối tượng, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do Võ Thế Anh (SN 1981), Lê Văn Luận (SN 1980) và Ngô Quốc Hưng (SN 1981) cùng trú TP Vinh cầm đầu, trực tiếp tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Để đối phó với cơ quan chức năng, ngoài bố trí người cảnh giới, đưa đón các con bạc, các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc tại các nhà kiên cố, "chuồng cọp", có hệ thống camera giám sát...

Ổ nhóm đánh bạc thứ hai có sự tham gia của 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài "3 cây" do Lê Thị Hằng (SN 1978), trú phường Vinh Tân, TP Vinh cầm đầu. Hằng đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ngay tại tầng 2 nhà Hằng, đồng thời bố trí người cảnh giới và thu "tiền hồ" các con bạc.

Sau thời gian theo dõi, tại nhà các đối tượng Võ Thế Anh và Lê Thị Hằng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 22 đối tượng (18 nam, 4 nữ, tuổi từ 24 đến 49), trú tại TP Vinh và các huyện Thạch Hà, Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Quá trình bắt giữ đã tạm giữ 2 xe ô tô, trên 700 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Được biết, hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc trong 2 ổ nhóm trên đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng.