Bắt nữ tài xế lái ô tô Mercedes tông 10 xe máy ở TPHCM

TPO - Nữ tài xế lái ô tô Mercedes tông 10 xe máy ở ngã tư Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc (SN 1984, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP Thủ Đức phê chuẩn.

Theo điều tra, khoảng 17h20 ngày 16/3, bà Ngọc điều khiển xe ô tô Mercedes biển số TPHCM lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai.

Khi đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp với đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) thì đèn tín hiệu tại giao lộ chuyển sang đèn đỏ. Lúc này, bà Ngọc đạp phanh xe để dừng lại nhưng đã đạp nhầm chân ga làm cho xe ô tô lao về phía trước va chạm vào 10 xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Sau đó, ô tô này tiếp tục lao qua ngã tư, tông vào một xe máy đang lưu thông, cuốn phương tiện này vào gầm rồi kéo lê trên đường. Sau khi gây tai nạn, bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc bước xuống xe bật khóc và có những biểu hiện không bình thường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Qua kiểm tra, bà Ngọc có bằng lái B2 theo quy định, vi phạm nồng độ cồn 0,6mg/lít khí thở, âm tính với ma túy.

Ngoài ra, bên trong ô tô của bà Ngọc có một bức thư với nội dung tiêu cực. Bước đầu, cơ quan công an xác định bà Ngọc tham gia giao thông trong người có nồng độ cồn, thiếu chú ý quan sát, chạy sai làn đường gây tai nạn.

Vụ tai nạn làm 4 người bị thương, có 5 mô tô chưa xác định được người điều khiển do đã tự rời khỏi hiện trường, riêng chị H.T.T.T (SN 1997, quê Đồng Nai) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện nhân Gia Định cấp cứu. Đến khoảng 6h ngày 17/3,, chị T. tử vong.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.