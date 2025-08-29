Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Khởi động Khu phức hợp y tế - giáo dục - chung cư cao cấp ven sông Hàn

Thanh Hiền

Ngày 29/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi động Dự án Khu phức hợp y tế - giáo dục - chung cư cao cấp phường Ngũ Hành Sơn.

Dự án thuộc hệ sinh thái du lịch y tế của Đại học Duy Tân và Công ty Cổ phần Tập đoàn Duy Tân, do Công ty TNHH MTV Thịnh Khang An là chủ đầu tư.

khoi-cong-duy-tan.jpg
Khởi động dự án Khu phức hợp y tế - giáo dục - chung cư cao cấp ven sông Hàn.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.118 tỷ đồng tại địa điểm lô B3, Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý, phường Ngũ Hành Sơn.

Khu phức hợp y tế - giáo dục - chung cư được xây dựng trên quy mô diện tích đất khoảng 21.300m2 với tổng diện tích xây dựng 8.524m2.

Lãnh đạo Đại học Duy Tân nhìn nhận, với bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành “Thành phố đáng sống, trung tâm đổi mới sáng tạo và giáo dục – y tế chất lượng cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên”, dự án mang ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian sống, học tập, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe cao cấp, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đội ngũ trí thức, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và người dân thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện khởi động dự án khu phức hợp này cũng là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa hướng đến chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam. Đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển bền vững của Đại học Duy Tân và Công ty Cổ phần Tập đoàn Duy Tân.

Thanh Hiền
