Khởi công xây công viên thị trấn Mường Ảng

Ngày 7/2, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ ra quân đầu năm và khởi công xây dựng công viên tại thị trấn Mường Ảng. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cũng là công viên đầu tiên và là điểm tiểu cảnh thứ 4 của huyện Mường Ảng. Dự án này có tổng mức đầu tư 13,5 tỉ đồng được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 5,5 tỉ đồng. Quy mô xây dựng bao gồm các hạng mục như san nền; phá dỡ các kết cấu hiện hữu trong khuôn viên; đầu tư công viên cây xanh; sân đường nội bộ, cải tạo vỉa hè; đường dạo quanh khuôn viên; cây xanh bóng mát; hệ thống thiết bị thể dục, thể thao, ghế đá công viên và hệ thống điện chiếu sáng, trang trí.

Giai đoạn 2 (2025-2026), có tổng mức đầu tư 8 tỉ đồng, gồm các hạng mục: đầu tư hạ tầng kỹ thuật trục đường giao thông nội thị; trục kết cấu mặt đường; hệ thống thoát nước, hè đường đồng bộ hoàn chỉnh.

Năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng luôn nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đã và đang tích cực triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và đã đạt được những kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển diện tích cà phê; hoàn thành công tác giao đất, giao rừng. Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 145% dự toán, đưa vào sử dụng nhiều công trình chào mừng, công trình trọng điểm (Trung tâm hội nghị văn , Trường mầm non Hoa Hồng, Chợ Búng Lao , An Lạc Viên...).Hoàn thành quy hoạch chi tiết thị trấn; tăng cường thu hút đầu tư, quyết liệt triển khai dự án cấp điện chương trình “Bừng sáng Điện Biên”. Khởi công các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24.Chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm. Triển khai kế hoạch xây dựng bản du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn rừng hoa ban cổ. Hoàn thành Đề án làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, với 1.018 căn nhà được hỗ trợ.

Việc tổ chức Lễ ra quân đầu năm và khởi công xây dựng các công trình triển khai xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tạo ra không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của huyện Mường Ảng thực hiện khâu đột phá về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển đô thị được trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 và trong nhiệm kỳ tới.