Khoảnh khắc tệ nhất Oscar 2024

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, những giải thưởng được trao xứng đáng. Tuy nhiên, sự kiện điện ảnh lớn nhất năm cũng tồn tại một số khuyết điểm.

Guillermo mời rượu

Jimmy Kimmel được mời làm dẫn chương trình chính của Oscar 2024. Anh được đánh giá cao với đoạn độc thoại mở đầu. Tuy nhiên, đồng nghiệp của anh, nam diễn viên hài Guillermo Rodriguez - thường xuất hiện trên Jimmy Kimmel Live! - gần như là thừa thãi trong sự kiện.

Guillermo xuất hiện một chút tại lễ trao giải để phân phát đồ uống cho khán giả vì phát âm sai tên của nam diễn viên John Krasinski và Colman Domingo. Theo New York Post, đây là khoảnh khắc vô nghĩa và tẻ nhạt, kéo dài một buổi lễ vốn đã lê thê một cách không cần thiết.

“Kimmel có thể giữ lại những điều không vui vẻ của mình với người bạn đồng hành cho chương trình của riêng mình. Đừng bắt phần còn lại của thế giới phải phục tùng họ”, nhà báo Lauren Sarner than phiền.

Câu đùa vô duyên

Không cần phải nghi ngờ về sự hài hước của Jimmy Kimmel. Trở lại Oscar lần thứ 4, MC 56 tuổi khiến khán giả hạng A cười nghiêng ngả với những câu độc thoại châm biếm. Tuy nhiên, không phải lời nào cũng mang đến niềm vui.

Kimmel đã nhắc đến quá khứ nghiện ma túy của “Người sắt” Robert Downey Jr. trước khi ca ngợi tài năng của nam diễn viên. Trò đùa thất bại khi Robert có vẻ ủ rũ nhìn chằm chằm vào ống kính máy quay. Trong khi đó, người hâm mộ chỉ trích Kimmel vô duyên.

Sau đó, Kimmel hướng tầm ngắm đến Emma Stone. Anh ca ngợi màn trình diễn của cô trong Poor Things nhưng không đùa cợt về những cảnh sex táo bạo mà cô đóng.

“Đó là tất cả phần của Poor Things mà chúng tôi được phép chiếu trên TV”, nam MC nói ẩn ý.

Khi máy quay lia về phía Emma, người đẹp tỏ ra khó chịu. Một số người cho rằng mỹ nhân 8X đã văng tục.

Quá nhiều bài hát

Màn trình diễn bản ballad I'm Just Ken của Ryan Gosling là tiết mục đáng chú ý trên sân khấu Oscar. Gosling mang đến không khí bùng nổ khi thể hiện nhạc phim Barbie trong bộ vest rực rỡ màu hồng, đeo kính râm và nhảy hết mình. Màn trình diễn kết thúc bằng pháo hoa. Nó vừa đẹp mắt vừa vui vẻ. Đó là một khoảnh khắc hoàn toàn thuộc về showbiz.

Tuy nhiên, chương trình ngoài I'm Just Ken còn có 4 bài hát khác. Mặc dù tất cả đều hay - từ tiết mục sôi động The Fire Inside của Becky G đến giai điệu đầy cảm xúc của What Was I Made For? do Billie Eilish thể hiện, Oscar không phải là lễ trao giải Grammy. Theo truyền thông Mỹ, một đến hai tiết mục là quá đủ cho Oscar.

Nỗi buồn của Lily Gladstone

Trước Oscar, Lily Gladstone là cái tên sáng giá nhất, được kỳ vọng là nghệ sĩ thuần Mỹ đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho phim Killers of the Flower Moon. Bằng hai giải thưởng SAG và Quả cầu Vàng, cô gần như chắc chắn nắm trong tay tượng vàng Oscar.

Tuy nhiên, người được xướng tên là Emma Stone nhờ vai diễn trong Poor Things. New York Post đánh giá Emma diễn xuất tuyệt vời nhưng không phải là chiến thắng lịch sử như Gladstone lẽ ra phải làm. Ngay cả Emma cũng rất ngạc nhiên trước kết quả đó. Người đẹp sinh năm 1988 bối rối đứng trên sân khấu và nói với đám đông: “Tôi thậm chí không biết mình đang nói gì”.

Thiếu sót của Al Pacino

Oppenheimer thắng lớn tại Oscar 2024 với 7 tượng vàng, bao gồm các giải quan trọng nhất như Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất…

Trên sân khấu vào cuối sự kiện, “Bố già” Al Pacino được giao nhiệm vụ đọc ra cái tên giành được tượng vàng danh giá - Phim hay nhất. Sau khi nói vài câu đùa nhạt nhẽo như có nên diễn diễn Shakespeare hay không, huyền thoại 83 tuổi mở phong bì và đọc luôn tên Oppenheimer.

Phương tiện truyền thông xã hội sau đó xôn xao với cái kết khó xử cho sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới. Nhiều người thắc mắc tại sao Pacino không nhắc đến các đề cử khác, trong khi dù không thắng giải, họ cũng đủ xuất sắc để được tôn vinh trong giây lát.

Ngoài ra, Daily Mail cho rằng sự cố hỏng váy của Emma Stone khiến khoảnh khắc nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc bị lu mờ.

