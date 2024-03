Sao nữ trẻ nhất phá kỷ lục tồn tại 87 năm của giải Oscar

TPO - Sau khi được vinh danh ở Oscar lần thứ 96, Billie Eilish phá kỷ lục người trẻ nhất hai lần đoạt tượng vàng của minh tinh Luise Rainer.

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96, Billie Eilish và Finneas O'Connell lập kỷ lục mới. Nhờ chiến thắng hạng mục Nhạc phim xuất sắc vớiWhat Was I Made For? (nhạc phim Barbie), ca sĩ Gen Z lập cú đúp tượng vàng Oscar.

"Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự. Và điều đó thật khó tin", Billie Eilish nói.

Trên sân khấu, Ariana Grande xướng tên người chiến thắng hạng mục. Khoảnh khắc nữ ca sĩ ôm hôn từng người trên sân khấu viral khắp mạng xã hội. Trước đó, bên dưới sân khấu, hai anh em ruột Billie Eilish và Finneas O'Connell được Greta Gerwig, Margot Robbie ôm chúc mừng chiến thắng.

Năm 2021, Billie Eilish và Finneas O'Connell chiến thắng hạng mục tương tự nhờ No Time to Die, ca khúc trong bộ phim cùng tên về điệp viên 007.

Với tượng vàng thứ hai trong sự nghiệp, Billie Eilish, 22 tuổi, phá kỷ lục tồn tại 87 năm trong lịch sử giải Oscar. Trước đó, sao nữ giữ kỷ lục người trẻ nhất hai lần đoạt tượng vàng Oscar là minh tinh Luise Rainer. Với cú đúp Nữ diễn viên chính xuất sắc hai năm liên tiếp (1937-1938), hai lần đoạt tượng vàng ở tuổi 27-28, bà giữ kỷ lục trên suốt 87 năm.

Trước khi được vinh danh tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm, Billie Eilish có màn trình diễn ca khúc What Was I Made For?trước hàng trăm ngôi sao trong lĩnh vực điện ảnh và hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp giải Oscar.

Tiếng hát của ca sĩ Gen Z cùng tài năng piano của O'Connell tạo nên ca khúc cảm xúc. Trước đó, What Was I Made For? giành giải Bài hát của năm tại Grammy và được Rolling Stone nhận định là một trong những bài hát nổi tiếng và hay nhất của năm.

Trong năm nay, Billie Eilish và O'Connell bỏ túi nhiều giải thưởng với What Was I Made For?, từ Oscar đến Quả cầu Vàng, Grammy. Anh em nhà O'Connell đồng thời nhận giải của Hiệp hội các nhà soạn nhạc. Ca khúc cũng đạt lượt nghe ấn tượng lên đến 633 triệu lượt.