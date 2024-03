Kết lại một năm điên rồ của 'Oppenheimer'

TPO - Có thể xem 2023 là một trong những năm quan trọng nhất của nền điện ảnh Hollywood khi đây là thời điểm ra đời của nhiều bộ phim mang tính kinh điển trong tương lai, biến lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vừa diễn ra sáng 11/3 (giờ Việt Nam) trở thành một cuộc đua vô cùng kịch tính.

Những bộ phim được đề cử trong hạng mục quan trọng nhất là Phim Xuất sắc nhất trải dài qua nhiều đề tài đa dạng ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một bên là tội ác diệt chủng có thật như Oppenheimer, The Zone of Interest và Killers of the Flower Moon, còn ở đầu bên kia ta lại có những bộ phim khắc họa trải nghiệm nữ giới qua nhiều góc nhìn như Barbie, Poor Things và Anatomy of a Fall.

“Người sắt” Robert Downey Jr: “Cô ấy tìm thấy tôi như một con thú cưng tội nghiệp”

Lễ trao giải Oscar 2024 là hồi kết cho một năm bùng nổ cho Oppenheimer, đạo diễn Christopher Nolan và nam diễn viên Cillian Murphy. Ba cái tên này đã càn quét hơn 270 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trên thế giới, từ Quả Cầu Vàng, giải BAFTA... và giờ đây là 7 chiếc tượng vàng Oscar cho các hạng mục: Dựng phim, Quay phim, Nhạc phim, Nam phụ, Nam chính, Đạo diễn, và quan trọng nhất là Phim Xuất sắc nhất.

Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 25 năm của vị đạo diễn luôn muốn phá vỡ giới hạn làm phim như Christopher Nolan.

Kết lại bài phát biểu nhận giải của mình, đạo diễn Nolan đã bày tỏ tình yêu của mình với điện ảnh: “Điện ảnh đã hơn 100 tuổi, đi lên từ tranh vẽ và kịch. Ta không biết rồi điện ảnh sẽ phát triển như thế nào trong tương lai, nhưng biết rằng ta được góp một phần ý nghĩa trong sự tiến hóa đó mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi”.

Là đề cử cũng như giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Cillian Murphy, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người đồng nghiệp vô cùng thân thiết hơn 20 năm là đạo diễn Christopher Nolan, anh cảm ơn nhà sản xuất Emma Thomas, mọi thành viên trong đoàn làm phim, và gia đình của mình. Cillian Murphy gửi lời nhắn nhủ đến những người đang đấu tranh vì nền hòa bình thế giới: “Chúng tôi làm phim về cha đẻ của bom nguyên tử, và chúng ta đều đang sống trong thế giới của Oppenheimer, vì vậy tôi muốn tri ân những người gìn giữ hòa bình ở khắp mọi nơi”.

Chiến thắng Oscar đầu tiên cho Robert Downey Jr. với hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và đây là chiến thắng xứng đáng cho một diễn viên đầy tài năng như ông.

Sự nghiệp của Robert dường như đã đi vào ngõ cụt khi ông vướng vào ma túy, rượu bia và từng phải vào tù. Đáng may thay, người vợ Susan đã tìm thấy ông và kéo ông vực dậy, trở thành một trong những nhân vật anh hùng nổi tiếng nhất trên màn ảnh rộng là Iron Man, người dẫn dắt MCU trên chặng đường hơn 10 năm và giờ Robert đã trở thành một chủ nhân tượng vàng Oscar.

“Tôi muốn cảm ơn nỗi thương tổn tuổi thơ của tôi và Viện Hàn lâm, tôi cảm ơn người vợ Susan Downey ngồi dưới kia, cô ấy tìm thấy tôi như một con thú cưng tội nghiệp và dùng tình yêu để đưa tôi trở lại cuộc sống này. Đó là lý do anh đang đứng ở đây, cảm ơn em”.

Kỳ Oscar nhiều nữ đạo diễn và nữ biên kịch nhất

Đây là kỳ đầu tiên có nhiều phim của các đạo diễn nữ nhất trong hạng mục Phim xuất sắc nhất trong lịch sử Oscar với Barbie (Greta Gerwig), Anatomy of a Fall (Justine Triet) và Past Lives (Celine Song). Cùng lúc đó, 4 trong 10 kịch bản thuộc hạng mục Kịch bản được biên kịch/đồng biên kịch bởi bốn biên kịch nữ: Justine Triet, Barbie, May December, và Past Lives.

Không những vậy, năm nay còn là năm đầu tiên có một diễn viên người Mỹ bản địa được đề cử và cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất đó là Lily Gladstone trong phim Killer of the Flower Moon.

Trái ngược với dự đoán của nhiều người rằng tượng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ thuộc về Lily Gladstone, Emma Stone đã trở thành người chiến thắng với vai diễn Bella Baxter trong Poor Things, điều này đã đem lại cho cô tượng vàng thứ hai trong sự nghiệp của mình. Khác với các chiến thắng không mấy bất ngờ của các hạng mục chính khác, hạng mục Nữ chính năm nay lại là cuộc cạnh tranh khó đoán giữa Emma Stone, Lily Gladstone và Sandra Huller (nữ diễn viên góp mặt 2 trong số 10 phim thuộc đề cử Phim hay nhất) và bất cứ ai trong những nữ diễn viên này cũng đều đã đem lại những màn diễn xuất tuyệt vời.

Bài phát biểu nhận tượng vàng của nữ diễn viên Da’vine Joy Randolph (The Holdovers) cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là bài phát biểu cảm động nhất tại Oscar năm nay.

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến mẹ và những người bạn, người đồng nghiệp đã giúp đỡ cô trên con đường diễn xuất: “Tôi không nghĩ tôi sẽ theo đuổi nghề nghiệp này đâu, tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là ca sĩ và mẹ tôi từng bảo tôi rằng ‘hãy đi đến nhà hát kịch bên kia đường kia đi vì nơi đó dành cho con đấy’. Và tôi biết ơn mẹ vì điều đó, tôi biết ơn những người đã bước vào cuộc đời tôi, ủng hộ và dẫn dắt tôi. Từ lâu lắm rồi tôi đã luôn muốn trở nên khác biệt, và giờ tôi nhận ra rằng tôi chỉ cần làm chính mình mà thôi”.

The Zone of Interest vẫn là quan trọng nhất 2023

Dù trượt giải Phim hay nhất nhưng bù lại, The Zone of Interest đã chiến thắng hạng mục mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đây được cho là bộ phim quan trọng nhất của năm 2023 và có khi là nhiều thập kỷ tới.

Bài phát biểu nhận giải của đạo diễn Jonathan Glazer mang tính ảnh hưởng nhất trong những kỳ giải thưởng Oscar nhiều năm trở lại đây: “Mọi lựa chọn trong phim đều mang mục đích phản ảnh thực trạng đang diễn ra. Bộ phim không nói về những việc họ đã làm trong quá khứ mà hãy nhìn điều chúng ta đang làm. Bộ phim khắc họa sự tồi tệ đến từ hành vi phi nhân tính. Ngay giờ đây chúng tôi đứng đây với tư cách những người từ chối để nguồn gốc Do Thái của bản thân trong một cuộc diệt chủng làm lý do cho sự chiếm đóng, dẫn đến sự xung đột cho rất nhiều người vô tội. Dù đó có là nạn nhân của sự việc ngày 7 tháng Mười tại Israel, hay cuộc tấn công vẫn còn đang diễn ra ở Gaza, làm sao ta có thể chống lại hành vi phi nhân tính này đây?”.

Với The Zone of Interest, Glazer hy vọng rằng mọi người tập trung nhiều hơn về những xung đột trên thế giới.

Chiến thắng tại Oscar năm nay không chỉ dành cho những bộ phim kinh phí lớn mà còn là niềm hy vọng cho các bộ phim mang quy mô nhỏ hơn. Cord Jefferson, biên kịch phim American Fiction đã kêu gọi những hãng phim hãy chú ý đến những dự án không mang nhiều tên tuổi: “Tôi biết đây là ngành công nghiệp e ngại rủi ro. Nhưng thay vì đầu tư cho một bộ phim 200 triệu USD thì hãy thử làm 20 phim có kinh phí 10 triệu USD xem, hay 50 phim 4 triệu USD. Tôi hứa với các bạn rằng những Scorsese tiếp theo, cả hai Greta (Greta Gerwig và Greta Lee) tiếp theo, và Christopher Nolan tiếp theo vẫn đang ở ngoài kia đợi được khám phá. Họ chỉ muốn một cơ hội và ta có thể cho họ cơ hội đó.”

Bài phát biểu này gợi nhớ đến kỳ tích của những kẻ chiếu dưới Everything Everywhere All at Once hồi năm ngoái.

Một điều tôi thích ở lễ trao giải Oscar năm nay là sự đổi mới phương thức xướng tên những diễn viên đạt đề cử và người chiến thắng bằng cách mời những người chiến thắng từ các năm trước gửi lời nhắn nhủ đến riêng từng diễn viên.

Đây là sự đổi mới đầy duyên dáng, ý nghĩa và mang tính cá nhân trong việc gửi lời tri ân đến những gương mặt đại diện cho các bộ phim. Ngoài ra, Oscar năm nay còn gửi lời tri ân đến những diễn viên đóng thế - những người hùng hành động đã đóng góp cho sự thành công của điện ảnh từ thuở sơ khai. Lời tri ân này có thể xem là một ẩn ý tiết lộ rằng sẽ có một hạng mục giải thưởng mới dành cho diễn viên đóng thế trong kỳ Oscar tiếp theo.

- Phim Hoạt hình Hay nhất: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki) - Phim Hoạt hình ngắn Hay nhất: War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko (Dave Mullins and Brad Booker) - Kịch bản Gốc Xuất sắc nhất: Anatomy of a Fall (Justine Triet và Arthur Harari) - Kịch bản Chuyển thể Hay nhất: American Fiction (Cord Jefferson) - Hiệu ứng Hình ảnh Xuất sắc nhất: Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi và Tatsuji Nojima) - Dựng phim xuất sắc nhất: Oppenheimer (Jennifer Lame) - Phim Tài liệu Dài Hay nhất: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov) - Phim Tài liệu Ngắn Hay nhất: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot và Kris Bowers) - Quay phim Xuất sắc nhất: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema) - Phim ngắn Hay nhất: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson) - Thiết kế Âm thanh: The Zone of Interest (Tarn Willers và Johnnie Burn) - Ca khúc Trong phim Hay nhất: ‘What was I made for?’ cho phim Barbie (Billie Eilish và Finneas O'Connell) - Nhạc phim Hay nhất: Oppenheimer (Ludwig Göransson) - Thiết kế Phục trang: Poor Things (Holly Waddington) - Hóa trang Xuất sắc nhất: Poor Things (Nadia Stacey, Mark Coulier và Josh Weston) - Thiết kế Mỹ thuật: Poor Things (James Price, Shona Heath và Zsuzsa Mihalek)