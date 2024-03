Kết quả Oscar 2024 quá dễ đoán

TPO - Truyền thông quốc tế có ý kiến giống nhau khi dự đoán kết quả Oscar 2024. Phần lớn cho rằng phim tiểu sử "Oppenheimer" sẽ chiến thắng các hạng mục quan trọng.

So với những năm trước, mùa giải Oscar 2024 được đánh giá là không khó đoán. Phim tiểu sử Oppenheimer hiện dẫn đầu với 13 đề cử, sau đó là Poor Things (12 đề cử) và Killers of the Flower Moon (11).

Phần lớn ý kiến của giới chuyên môn lẫn khán giả cho rằng phim của đạo diễn Christopher Nolan sẽ “càn quét” các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Nam chính xuất sắc, Nam phụ xuất sắc… Nhà làm phim cũng có nhiều cơ hội được vinh danh với giải Đạo diễn xuất sắc.

Oppenheimer là “ngựa chiến”

Danh sách 10 tác phẩm được đề cử Phim hay nhất của Oscar 2024 khá đa dạng về nội dung, đề tài, từ hài hước, lãng mạn đến tiểu sử, giả tưởng…

Trong đó, Barbie là bộ phim thành công vượt trội về mặt thương mại. Dự án của nữ đạo diễn Greta Gerwig gây sốt với hơn 1,4 tỷ USD toàn cầu và tạo được hiệu ứng truyền thông rất tốt.

Tuy nhiên, khả năng phim chiến thắng tại Oscar là không cao vì lép vế so với các đối thủ về thành tích giải thưởng.

Trong khi đó, một số phim được đánh giá cao về chất lượng nhưng không tạo sức hút mạnh với khán giả đại chúng. Đơn cử là American Fiction chỉ thu hơn 22 triệu USD, hay Maestro cũng thất bại về mặt doanh thu, đạt chưa đến 1 triệu USD.

Một ứng cử viên thú vị là Anatomy of a Fall đến từ điện ảnh Pháp, từng thắng Cành cọ Vàng và Quả cầu Vàng (Phim nước ngoài hay sắc). Song, tại mùa giải Oscar 2024 phim được kỳ vọng sẽ thắng Kịch bản gốc xuất sắc chứ không phải Phim hay nhất.

Vượt các đối thủ, Oppenheimer nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả lẫn các nhà phê bình. Phần lớn những tờ báo lớn như New York Times, Guardian, Variety… đều dự đoán tác phẩm thắng hạng mục quan trọng nhất.

Tác phẩm thuộc thể loại phim tiểu sử, thuật lại cuộc đời tiến sĩ J. Robert Oppenheimer – người phát minh ra bom nguyên tử. Ngay từ khi công bố sản xuất, dự án đã gây chú ý với kinh phí 100 triệu USD và dàn diễn viên hạng A gồm Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon…

Bộ phim của Christopher Nolan dung hòa tốt giữa hai yếu tố nghệ thuật và thị trường. Không chỉ được lòng giới chuyên môn, phim còn thắng lớn tại phòng vé với hơn 960 triệu USD toàn cầu.

Christopher Nolan được dự đoán sẽ vượt mặt “đại thụ” Martin Scorsese để giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu được vinh danh, vị thế của ông tại Hollywood sẽ càng được củng cố hơn bao giờ hết.

Bo

Hạng mục diễn xuất ít gay cấn

Cùng với sức hút của Oppenheimer, Cillian Murphy đang là gương mặt được đánh giá cao cho hạng mục Nam chính xuất sắc.

Diễn viên người Ireland gần như không có đối thủ khi các diễn viên cùng được đề cử không nổi bật bằng.

Vai diễn trong Oppenheimer được Christopher Nolan “đo ni đóng giày” cho anh. Theo đạo diễn, Cillian Murphy là lựa chọn duy nhất cho nhân vật. Ông viết kịch bản với hình dung về tài tử trong tưởng tượng. Cả hai cũng là cộng sự thân thiết qua nhiều dự án nên lần này phối hợp với nhau khá ăn ý.

Tài tử Bradley Cooper tiếp tục nhận đề cử Oscar về diễn xuất, nâng tổng đề cử nhận được trong sự nghiệp lên con số 12. Song, khả năng Cooper chiến thắng là rất thấp vì vai diễn được đánh giá thiếu yếu tố mới mẻ.

Ngoài ra, một số ý kiến tiếc nuối khi Leonardo Di Caprio hoàn toàn bị Oscar phớt lờ. Vai diễn trong Killers of the Flower Moon cho thấy nhiều nỗ lực trong diễn xuất của tài tử, xứng đáng để có một đề cử và đứng cạnh các đồng nghiệp.

Hạng mục Nữ chính xuất sắc năm nay được cho là cuộc đấu tay đôi giữa hai diễn viên: Emma Stone và Lily Gladstone.

Trong đó, Emma Stone nhận được “cơn mưa” lời khen với vai diễn người đàn bà mang bộ não trẻ em trong Poor Things. Nữ diễn viên được dịp trưng trổ nhiều kỹ thuật, cho thấy cô đã tiến lên một nấc thang mới trong sự nghiệp.

Trái lại, Lily Gladstone cũng có màn trình diễn giàu cảm xúc với vai người vợ da đỏ trong Killers of the Flower Moon. Cô ghi điểm với lối diễn thiên về nội tâm, cho khán giả thấy được nỗi đau của nhân vật.

Phần lớn các chuyên trang đều dự đoán Lily Gladstone sẽ chiến thắng. Khả năng cũng cao hơn vì cô vừa thắng giải SAG (Hiệp hội Diễn viên), đồng thời sẽ tạo được yếu tố truyền thông.

Hơn nữa, Viện hàn lâm cũng sẽ không ưu ái cho các nữ diễn viên đã từng thắng Oscar trước đó. Nên nhiều khả năng Emma Stone sẽ ra về trắng tay, tương tự đồng nghiệp Cate Blanchett năm ngoái.

Ở hạng mục Nam phụ xuất sắc, Robert Downey Jr (Oppenheimer) đang có nhiều cơ hội nhận tượng vàng Oscar đầu tiên về diễn xuất. Còn hạng mục Nữ phụ xuất sắc, Da’Vine Joy Randolph được dự đoán sẽ chiến thắng với vai diễn ấn tượng trong The Holdovers.

Nhìn chung, các hạng mục của Oscar 2024 không thực sự gay cấn vì luôn có ứng cử viên nổi trội hơn hẳn các gương mặt khác, khiến cho kết quả dễ đoán hơn.

Song, nhiều khán giả vẫn trông đợi lễ trao giải để xem thử cái tên nào được gọi ở các hạng mục như phim hoạt hình hay phim nước ngoài…