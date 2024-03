'Oppenheimer' chiến thắng vang dội, Emma Stone mang tượng vàng Oscar thứ hai về nhà

TPO - Sau thời gian dài chờ đợi, lễ trao giải Oscar một lần nữa trở lại với khán giả toàn cầu. Sự kiện năm nay được đánh giá là dễ đoán khi "Oppenheimer" gần như chắc chắn thắng giải Phim hay nhất. Tuy vậy, cơ hội trải đều cho tất cả. Người xem vẫn chờ đợi những cú lội ngược dòng bất ngờ.

Dàn sao đổ bộ thảm đỏ Oscar 2024

Từ chiều ngày 10/3 (giờ Mỹ, tức sáng sớm giờ Việt Nam), dàn sao hạng A Hollywood đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 tại Nhà hát Dolby.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 được tổ chức vào tối 10/3 (giờ Mỹ, tức sáng 11/3 giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby ở Ovation Hollywood, Los Angeles, Mỹ. Jimmy Kimmel trở lại sân khấu với tư cách người dẫn chương trình chính lần thứ 4.

Năm nay, chương trình tiếp tục được phát sóng trên kênh ABC (Mỹ). Điểm khác biệt là bắt đầu sớm hơn 1 tiếng đồng hồ so với những lần trước.

Theo The Hollywood Reporter, giải Oscar 2024 áp dụng cách tiếp cận của năm 2009 khi ban tổ chức cho 5 người chiến thắng về diễn xuất trong quá khứ giới thiệu tên các diễn viên được đề cử mới.

Cụ thể, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Al Pacino, Brendan Fraser, Ben Kingsley và Forest Whitaker gọi tên các đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Jessica Lange, Sally Field, Jennifer Lawrence, Charlize Theron và Dương Tử Quỳnh đọc các đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc. Mahershala Ali, Sam Rockwell, Quan Kế Huy, Tim Robbins và Christoph Waltz gọi tên những đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc. Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc được giao cho Lupita Nyong'o, Jamie Lee Curtis, Regina King, Moreno, Octavia Spencer và Mary Steenburgen.

Tất cả đề cử Ca khúc trong phim xuất sắc nhất đều được biểu diễn trong buổi lễ. Ryan Gosling lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Oscar với bài hát I’m Just Ken của Barbie. Billie Eilish và anh trai Finneas sẽ chơi bản ballad What Was I Made For? cũng có trong Barbie. Scott George và các ca sĩ thổ dân Osage biểu diễn Wahzhazhe (A Song For My People) của Killers of the Flower Moon. Becky G hát The Fire Inside của Flamin’ Hot. Jon Batiste trình diễn It Never Went Away của American Symphony.

Da'Vine Joy Randolph đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc

Đúng như dự đoán, Da'Vine Joy Randolph được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong The Holdovers.

Đây là giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mỹ nhân 140 kg. Trước đó, Randolph "càn quét" nhiều lễ trao giải lớn khác như Quả Cầu Vàng, Critics' Choice Awards, BAFTA và SAG Awards...

War Is Over đoạt giải phim hoạt hình ngắn hay nhất

Hạng mục tiếp theo, Phim hoạt hình ngắn hay nhất, gọi tên War Is Over. Đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ âm nhạc của thủ lĩnh The Beatles John Lennon và người vợ thứ hai Yoko Oko.

Tài tử Chris Hemsworth và người đẹp Anya Taylor Joy được giao nhiệm vụ công bố giải thưởng này.

Giải Phim hoạt hình hay nhất tìm thấy chủ nhân

The Boy and the Heron (Thiếu niên và chim diệc) chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình hay nhất.

Bộ phim do Hayao Miyazaki viết kịch bản kiêm đạo diễn, được Studio Ghibli sản xuất, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên năm 1937. Theo The Guardian, đây có thể bộ phim cuối cùng của nghệ sĩ Nhật Bản. Tuy nhiên, ông dường như cũng tuyên bố như vậy với mọi tác phẩm trước đó.

Anatomy of a Fall đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Anatomy of a Fall (Kỳ án trên đồi tuyết) giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Phim vượt qua những cái tên “nặng ký” khác là The Holdovers, Maestro, May December và Past Lives.

Nữ đạo diễn Justine Triet và nam diễn viên Arthur Harari thay mặt đoàn phim lên sân khấu nhận giải.

American Fiction giành giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

American Fiction vượt qua Barbie, Oppenheimer, Poor Things và The Zone of Interest giành chiến thắng ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Nhà văn Cord Jefferson lên sân khấu nhận giải. Ông đã viết kịch bản và đạo diễn cho bộ phim điện ảnh đầu tay, Dựa trên cuốn tiểu thuyết Erasure của Percival Everett năm 2001.

Poor Things liên tiếp giành 3 giải

Với 11 đề cử - xếp thứ hai trong danh sách sau Oppenheimer, Poor Things liên tiếp được gọi tên ở các hạng mục Trang điểm và làm tóc đẹp nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Thiết kế trang phục đẹp nhất.

The Zone of Interest thắng giải Phim quốc tế hay nhất

The Zone of Interest được xướng tên ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất. Đây là bộ phim chính kịch lịch sử do Jonathan Glazer viết kịch bản và đạo diễn, đồng sản xuất giữa Vương quốc Anh và Ba Lan. Phim dựa trên tiểu thuyết năm 2014 của Martin Amis. Trước đó, phim thắng các hạng mục tương tự tại Quả cầu Vàng, BAFTA... Phim có tổng cộng 5 đề cử tại Oscar 2024.

“Người sắt” thắng giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

Ngôi sao Iron Man Robert Downey Jr. giành được giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong Oppenheimer. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên của siêu phẩm về cha đẻ bom nguyên tử trong lễ trao giải.

Đây không phải là kết quả bất ngờ vì trước đó tài tử Mỹ đã nhận các cúp vàng tương tự tại các lễ trao giải tiền Oscar như Quả cầu Vàng, BAFTA…

Godzilla Minus One đoạt giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất

Godzilla Minus One được gọi tên ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Đây là bộ phim điện ảnh sử thi lấy đề tài quái vật ra mắt năm 2023 của Nhật Bản, do Yamazaki Takashi đạo diễn, biên kịch kiêm xử lý phần hiệu ứng hình ảnh.

Ê kíp phim gây chú ý khi bước lên sân khấu với những mô hình quái vật Godzilla nhỏ.

Oppenheimer thắng giải Oscar thứ 2

Sau giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, Oppenheimer tiếp tục mang về tượng vàng danh giá thứ hai ở hạng mục Biên tập phim xuất sắc nhất.

The Last Repair Shop đoạt giải phim tài liệu ngắn hay nhất

Giải Oscar cho phim tài liệu ngắn hay nhất đã thuộc về The Last Repair Shop. Tác phẩm của Ben Proudfoot và Kris Bowers kể về cửa hàng sửa chữa nhạc cụ thủ công ở trung tâm thành phố Los Angeles.

Đây là kết quả trong dự đoán vì The Last Repair Shop được ví là Oppenheimer phiên bản phim tài liệu.

Phim tài liệu hay nhất tìm thấy chủ nhân

20 Days in Mariupol giành giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất. Tác phẩm lấy đề tài về chiến tranh ở Ukraine do nhà làm phim bản địa Mstyslav Chernov đạo diễn.

Oppenheimer tiếp tục chiến thắng

Với 13 đề cử, đúng như dự đoán Oppenheimer “càn quét” Oscar 2024 với giải thưởng thứ 3 ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất.

Nhà quay phim Hoyte van Hoytema lên sân khấu nhận giải. Ông đã thốt lên “Ôi, thật choáng váng” khi nhìn vào tượng vàng.

Phim live-action ngắn hay nhất gọi tên Wes Anderson

The Wonderful Story of Henry Sugar của đạo diễn Wes Anderson giành được giải Oscar cho Phim live-action ngắn hay nhất.

Đây là giải Oscar đầu tiên dành cho Anderson sau 8 lần được đề cử. Ông không có mặt tại Nhà hát Dolby để nhận giải.

The Zone of Interest thắng giải Âm thanh xuất sắc nhất

The Zone of Interest nhận được giải thưởng thứ hai trong lễ trao giải khi chiến thắng hạng mục Âm thanh hay nhất. Trước đó, phim giành giải Phim quốc tế hay nhất.

The Guardian đánh giá đây là chiến thắng xứng đáng. Phim lấy bối cảnh những năm 1940, xoay quanh cuộc sống của gia đình người chỉ huy trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan - Rudolf Höss (Christian Friedel) - và vợ, Hedwig (Sandra Hüller). Tác phẩm lấy đề tài thảm họa diệt chủng để lên án sự thờ ơ của con người.

Oppenheimer dẫn đầu về tượng vàng, Barbie có giải thưởng đầu tiên

Hiện tại, Oppenheimer là bộ phim sở hữu nhiều giải Oscar nhất với 4 tượng vàng. Bộ phim lịch sử vừa được gọi tên ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất cho nhạc sĩ Ludwig Göransson.

Ngay sau đó, Barbie có chiến thắng đầu tiên với giải Ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Billie Eilish cùng với anh trai Finneas nhận giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp. Cả hai đều đeo huy hiệu kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Phút mặc niệm cho những ngôi sao qua đời năm 2023

Như thông lệ, ban tổ chức Oscar dành những giây phút lắng đọng để tưởng nhớ những ngôi sao ra đi trong năm 2023. Đó là tài tử Andre Braugher, nhạc sĩ Bill Lee, ngôi sao Friends Matthew Perry, Tina Turner, nữ diễn viên huyền thoại Glenda Jackson và nhiều người khác.

Những cái tên và hình ảnh xuất hiện trên màn hình khi Andrea Bocelli và con trai Matteo cùng các các vũ công biểu diễn bài hát Time to Say Goodbye.

Cillian Murphy đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Thêm một kết quả nằm trong dự đoán, vai diễn Robert Oppenheimer đã mang về cho Cillian Murphy giải Oscar danh giá.

“Tôi là một người đàn ông Ireland rất tự hào khi đứng ở đây tối nay. Dù tốt hay xấu, chúng ta đang sống trong thế giới của Oppenheimer”, anh nói trên sân khấu.

Christopher Nolan đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Oppenheimer đang trên đà không có đối thủ khi giải Đạo diễn xuất sắc của Christopher Nolan mang về cho bom tấn phòng vé 2023 tượng vàng Oscar thứ 6.

Emma Stone giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Emma Stone giành được giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn táo bạo Bella Baxter trong phim Poor Things. Đây là tượng vàng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1988. Lần đầu là trong La La Land năm 2016.

Giải thưởng quan trọng nhất được xướng tên

“Bố già” Al Pacino được giao nhiệm vụ công bố giải thưởng quan trọng nhất - Phim hay nhất.

Kết quả không có gì bất ngờ khi Oppenheimer được xướng tên.

Oscar 2024 khép lại với chiến thắng vang dội từ bộ phim lịch sử gây sốt phòng vé năm 2023. 7 tượng vàng Oscar trong một đêm là thành tích mà bất kỳ ai cũng phải nể phục và ghen tỵ.

Dẫn đầu đề cử năm nay là tác phẩm tiểu sử về “cha đẻ” bom nguyên tử Oppenheimer của Christopher Nolan khi được nêu tên tại 13 hạng mục. Tiếp sau đó là Poor Things, có Emma Stone và Mark Ruffalo đóng chính, với 11 đề cử. Trong khi đó, Barbie - tác phẩm “làm mưa làm gió” phòng vé toàn cầu năm 2023 - chỉ có 8 đề cử dù được đánh giá cao.

Điều khiến dư luận sốc hơn là cả Margot Robbie lẫn Greta Gerwig, nữ chính và đạo diễn của Barbie, đều không được đề cử. Tương tự, Leonardo DiCaprio “mất tích” dù gây ấn tượng trong Killers of the Flower Moon.

Danh sách đề cử tại Oscar 2024

Phim hay nhất

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Annette Bening — Nyad

Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller — Anatomy of a Fall

Carey Mulligan — Maestro

Emma Stone — Poor Things

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Bradley Cooper — Maestro

Colman Domingo — Rustin

Paul Giamatti — The Holdovers

Cillian Murphy — Oppenheimer

Jeffrey Wright — American Fiction

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Sterling K. Brown — American Fiction

Robert De Niro — Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. — Oppenheimer

Ryan Gosling — Barbie

Mark Ruffalo — Poor Things

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Emily Blunt — Oppenheimer

Danielle Brooks — The Color Purple

America Ferrera — Barbie

Jodie Foster — Nyad

Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers

Đạo diễn xuất sắc nhất

Justine Triet — Anatomy of a Fall

Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan — Oppenheimer

Yorgos Lanthimos — Poor Things

Jonathan Glazer — The Zone of Interest

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Quay phim xuất sắc nhất

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Nhạc phim xuất sắc nhất

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Ca khúc trong phim xuất sắc nhất

The Fire Inside — Flamin’ Hot

I’m Just Ken — Barbie

It Never Went Away — American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) — Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? — Barbie

Biên tập phim xuất sắc nhất

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Thiết kế trang phục đẹp nhất

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Trang điểm và làm tóc đẹp nhất

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Âm thanh xuất sắc nhất

The Creator

Maestro

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Napoleon

Phim quốc tế hay nhất

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teacher’s Lounge

The Zone of Interest

Phim hoạt hình hay nhất

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Phim hoạt hình ngắn hay nhất

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Phim live-action ngắn hay nhất

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Phim tài liệu hay nhất

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Phim tài liệu ngắn hay nhất

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai and Wài Pó