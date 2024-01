Phim bị cấm ở Việt Nam thất thế tại Oscar 2024

Ngày 23/1, các đề cử cho Giải Oscar thường niên lần thứ 96 đã được công bố. Hai diễn viên Zazie Beetz và Jack Quaid được giao nhiệm vụ này tại Nhà hát Samuel Goldwyn ở Beverly Hills (California, Mỹ).

Dẫn đầu đề cử năm nay là tác phẩm tiểu sử về “cha đẻ” bom nguyên tử Oppenheimer của Christopher Nolan khi được nêu tên tại 13 hạng mục. Tiếp sau đó là Poor Things, có Emma Stone và Mark Ruffalo đóng chính, với 11 đề cử. Trong khi đó, Barbie - tác phẩm “làm mưa làm gió” phòng vé toàn cầu năm 2023 - chỉ có 8 đề cử dù được đánh giá cao.

Điều khiến dư luận sốc hơn là cả Margot Robbie lẫn Greta Gerwig, nữ chính và đạo diễn của Barbie, đều không được đề cử. Tương tự, Leonardo DiCaprio “mất tích” dù gây ấn tượng trong Killers of the Flower Moon.

Dù phải đến ngày 10/3 Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 96 mới diễn ra, sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới đã gây tranh cãi dữ dội vì những tình huống khó hiểu.

Barbie, bộ phim cấm chiếu tại Việt Nam vì xuất hiện bản đồ “đường lưỡi bò”, nhận được đề cử Phim hay nhất nhưng nữ chính và đạo diễn đều bị loại. Công chúng và giới chuyên môn đều đặt câu hỏi tại sao một bộ phim được đánh giá xuất sắc lại không có sự công nhận dành cho đạo diễn? Liệu Barbie có tự phát huy tiềm lực được hay không?

Trong khi đó, Ryan Gosling, đóng vai Ken trong Barbie, lại có một suất trong hạng phục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dù biểu hiện mờ nhạt. America Ferrera cũng không được đánh giá cao khi nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Theo New York Post, vai trò của cô trong Barbie ổn nhưng chưa đủ tầm với Oscar.

Nhiều người nổi tiếng đã phản ứng trước quyết định trên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS).

“Greta và Margot bị hắt hủi còn Ryan được đề cử bằng chế độ phụ quyền cười lớn sau cùng”, MC Good Morning Britain Piers Morgan viết trên X.

Trong khi đang ăn mừng vì được đề cử, America Ferrera không giấu được sự nản lòng khi Margot Robbie và Greta Gerwig thất thế.

“Tôi vô cùng thất vọng vì họ không được đề cử. Greta đã làm mọi thứ mà một đạo diễn có thể làm để xứng đáng với điều đó. Tạo ra thế giới này, lấy thứ gì đó vốn không có giá trị đối với hầu hết mọi người và biến nó thành hiện tượng toàn cầu. Thật thất vọng khi không thấy cô ấy trong danh sách đó”, nữ diễn viên nói với Variety.

Cô cũng dành nhiều lời khen có cánh cho bạn diễn Robbie, ví người đẹp Australia như ảo thuật gia trên màn ảnh.

Khi trả lời phỏng vấn The New York Post, Ryan Gosling nhấn mạnh từ “thất vọng” là quá nhẹ để mô tả cảm nghĩ của anh khi Greta Gerwig và Margot Robbie không được đề cử bởi họ chịu trách nhiệm chính giúp bộ phim nổi tiếng toàn cầu và làm nên lịch sử.

Một nguồn tin trong Hollywood gọi đây là thiếu sót và “hèn hạ”. Theo người này, việc Barbie kiếm được gần 1,5 tỷ USD, bất chấp ra mắt trong thời kỳ đình công của các diễn viên và biên kịch, đã vực dậy ngành công nghiệp phim ảnh. Do đó, phủ nhận công sức của hai nhân tố làm nên thành công đó là hành động gây tổn hại cho ngành.

Justine Triet, được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Anatomy of a Fall, đánh giá trên The Hollywood Reporter rằng vai trò của phụ nữ trong ngành điện ảnh có vẻ như chưa được ghi nhận toàn diện. Cô cho hay rất ngạc nhiên vì không còn phụ nữ nào khác đứng cùng với mình.

Đông đảo khán giả cho biết họ sốc và giận dữ trước việc nữ chính và đạo diễn Barbie không được đề cử. Họ chỉ trích Viện hàn lâm vì lựa chọn không thuyết phục.

Robbie và Gerwig đều không bình luận công khai về ồn ào.

Danh sách đề cử tại Oscar 2024

Phim hay nhất

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Annette Bening — Nyad

Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller — Anatomy of a Fall

Carey Mulligan — Maestro

Emma Stone — Poor Things

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Bradley Cooper — Maestro

Colman Domingo — Rustin

Paul Giamatti — The Holdovers

Cillian Murphy — Oppenheimer

Jeffrey Wright — American Fiction

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Sterling K. Brown — American Fiction

Robert De Niro — Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. — Oppenheimer

Ryan Gosling — Barbie

Mark Ruffalo — Poor Things

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Emily Blunt — Oppenheimer

Danielle Brooks — The Color Purple

America Ferrera — Barbie

Jodie Foster — Nyad

Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers

Đạo diễn xuất sắc nhất

Justine Triet — Anatomy of a Fall

Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan — Oppenheimer

Yorgos Lanthimos — Poor Things

Jonathan Glazer — The Zone of Interest

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Quay phim xuất sắc nhất

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Nhạc phim xuất sắc nhất

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Ca khúc trong phim xuất sắc nhất

The Fire Inside — Flamin’ Hot

I’m Just Ken — Barbie

It Never Went Away — American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) — Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? — Barbie

Biên tập phim xuất sắc nhất

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Thiết kế trang phục đẹp nhất

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Trang điểm và làm tóc đẹp nhất

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Âm thanh xuất sắc nhất

The Creator

Maestro

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Napoleon

Phim quốc tế hay nhất

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teacher’s Lounge

The Zone of Interest

Phim hoạt hình hay nhất

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Phim hoạt hình ngắn hay nhất

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Phim live-action ngắn hay nhất

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Phim tài liệu hay nhất

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Phim tài liệu ngắn hay nhất

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai and Wài Pó