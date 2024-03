Sóng yên biển lặng trước thềm Oscar 2024

TPO - Trái ngược bầu không khí ồn ào, lắm thị phi những năm qua, Oscar 2024 vẫn chưa gặp bất cứ vấn đề nào trước thềm sự kiện chính. Liệu đây có phải là tín hiệu của một "cơn bão" sắp tới hay thực sự là mùa giải yên bình, thuần chất điện ảnh?

Cuộc đua gay cấn hay đã an bài?

Đường đua Oscar 2024 được dự đoán diễn ra gay cấn vì gần như tất cả phim tham gia tranh tài đều có chất lượng cao, đồng đều. Tuy nhiên, vẫn có một gương mặt dẫn đầu đoàn đua với 13 đề cử, được dự đoán chiến thắng các hạng mục quan trọng là đạo diễn Christopher Nolan và ê-kíp Oppenheimer.

Theo truyền thống hàng năm, trang Hollywood Reporter sử dụng các thuật toán và tính ra khả năng chiến thắng của Oppenheimer ở hạng mục Phim hay nhất lên tới 78%, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Trong suốt mùa giải thưởng điện ảnh năm nay, tác phẩm tiểu sử về "cha đẻ" bom hạt nhân cũng thắng nhiều giải quan trọng như BAFTA, Quả Cầu Vàng, Screen Actors Guild Awards, Critics' Choice Awards…

Khi đặt cạnh các đối thủ cạnh tranh khác như The Zone of Interest, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Anatomy of a Fall hay thậm chí là Past Lives, Oppenheimer có thể không quá vượt trội về chất lượng nghệ thuật. Tuy nhiên, tác phẩm này được đánh giá cân bằng được cả hai yếu tố thương mại và nghệ thuật, điều mà ban tổ chức Oscar hướng tới những mùa gần đây.

Liệu có lần đầu cho Christopher Nolan?

Ở hạng mục đạo diễn, cả thế giới đang chờ đợi chiến thắng Oscar đầu tiên cho đạo diễn lừng danh Christopher Nolan hệt như chờ đợi lần đầu của tài tử Leonardo DiCaprio vào năm 2015, sau những cống hiến không biết mệt mỏi của họ suốt nhiều thập kỷ.

Còn có một đạo diễn tài năng khác cũng khao khát đạt được tượng vàng Oscar đầu tiên sau nhiều lần lỡ hẹn. Đó chính là Yorgos Lanthimons, đạo diễn người Hy Lạp đứng sau tác phẩm Poor Things với sự tham gia của minh tinh Emma Stone trong vai chính.

Tác phẩm gây chú ý khi công chiếu tại LHP Venice 2023 và đoạt giải Sư Tử Vàng tại đây. Hồi đầu năm, phim cũng được vinh danh tại giải Quả Cầu Vàng.

Tuy nhiên, lần đầu của họ sẽ phải đối mặt với đối thủ "siêu nặng ký" là Martin Scorsese - vị đạo diễn được coi là "vĩ đại nhất vẫn còn sống".

Tác phẩm dài 3 tiếng Killers of the Flower Moon đã cho thấy Scorsese vẫn giữ được phong độ làm phim đỉnh cao và ở độ tuổi 81, ông đang đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục là đạo diễn lớn tuổi nhất giành giải Đạo diễn xuất sắc.

Một lần đầu khác cũng rất đáng chú ý là Cillian Murphy tại hạng mục Nam diễn viên xuất sắc. Trong lần đầu được đề cử Oscar sau 30 năm gắn bó với nghề, tài tử Oppenheimer sẽ phải vượt qua những đối thủ nặng ký như Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti và Jeffrey Wright nếu muốn đem tượng vàng về nhà.

Trong khi đó, giải nữ chính nhiều khả năng sẽ là cuộc đua song mã giữa 2 cái tên Emma Stone (Poor Things) và Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon). Emma Stone đoạt giải diễn xuất ở BAFTA và Critics' Choice Awards. Gladstone là diễn viên Mỹ bản địa đầu tiên thắng Quả Cầu Vàng và Screen Actors Guild Awards.

Có thực sự là mùa Oscar yên bình?

Oscar không thể trọn vẹn là Oscar nếu thiếu tranh cãi. Nếu năm ngoái Dương Tử Quỳnh thắng giải Nữ chính xuất sắc trước vai diễn để đời của Cate Blanchett đã khiến nhiều người không phục thì đến trước thềm mùa giải năm nay, sự vắng mặt của Barbie - một trong những phim nổi có tiếng tăm nhất năm 2024 - ở hạng mục Phim hay nhất và nữ đạo diễn Greta Gerwig ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc đã để lại nhiều dấu hỏi lớn.

Không chỉ là một buổi lễ vinh danh, Oscar còn là sự kiện tổng kết nền điện ảnh thế giới năm, do đó bắt buộc Viện hàn lâm phải có lời phản hồi xác đáng về vụ đình công đã làm ngưng trệ toàn bộ Hollywood suốt nhiều tháng, đến nay tuy đã được giải quyết nhưng vẫn để lại nhiều khúc mắc.

Dẫn chương trình Oscar 2024 là gương mặt quen thuộc Jimmy Kimmel, nổi tiếng qua các Late Night Show của Mỹ. Jimmy Kimmel đã dẫn chương trình Oscar năm 2017 và đó cũng chính là năm xảy ra sự cố đọc nhầm tên tai hại. Trùng hợp thay, năm đó cũng có sự xuất hiện của nữ diễn viên Emma Stone trên đường đua tranh giải.

Trước thềm sự kiện chính diễn ra, Oscar 2024 đang cho thấy bầu không khí yên bình chưa từng có. Tuy nhiên, nền công nghiệp điện ảnh thế giới đã trải qua một năm 2023 không hề yên bình chút nào. Liệu những đợt sóng ngầm có đang chờ chực ập tới?

Buổi lễ trao giải Oscars 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ 6h sáng ngày 11/3.