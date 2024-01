Phim về cha đẻ bom nguyên tử thắng lớn, Emma Stone tỏa sáng nhờ phim ngập cảnh nóng

Ngày 7/1, Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81 diễn ra ở Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ), quy tụ dàn sao Hollywood đình đám nhất. Sau nhiều giờ hồi hộp, tất cả hạng mục giải thưởng đều đã tìm thấy chủ nhân.

Tác phẩm thành công nhất Quả cầu Vàng 2024 gọi tên Oppenheimer khi giành gần hết các hạng mục quan trọng, bao gồm Phim điện ảnh hay nhất thể loại chính kịch.

Phim kể về quá trình thăng tiến của J. Robert Oppenheimer, từ một nhà vật lý lý thuyết và giáo sư đầy triển vọng đến lãnh đạo phòng thí nghiệm Los Alamos của Dự án Manhattan, giúp tạo ra bom nguyên tử.

Ngoài tượng vàng danh giá nhất, bộ phim tiểu sử còn chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Cillian Murphy), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Robert Downey Jr.), Đạo diễn xuất sắc nhất (Christopher Nolan) và Nhạc phim gốc xuất sắc nhất.

Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, phim cũng tạo cơn sốt phòng vé khi thu về gần 1 tỷ USD, trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh thể loại chính kịch thuộc về Lily Gladstone. Cô được ghi nhận với vai thành viên bộ tộc Osage bị cuốn vào âm mưu giết người trong The Killers Of The Flower Moon.

Trong khi đó, Emma Stone tỏa sáng với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh thể loại ca nhạc hoặc hài kịch. Cô vào vai người phụ nữ đã chết được một nhà khoa học thiên tài nhưng lập dị hồi sinh bằng cách ghép não trẻ em trong bộ phim giả tưởng kỳ quái Poor Things. Trong tác phẩm do Yorgos Lanthimos đạo diễn, Emma gây ấn tượng với tạo hình và tính cách khác thường. Cô cũng có những khoảnh khắc ân ái bùng cháy với bạn diễn Mark Ruffalo.

Poor Things cũng chiến thắng hạng mục Phim điện ảnh hay nhất thể loại ca nhạc hoặc hài kịch.

Gây thất vọng nhất trong lễ trao giải năm nay là Barbie. Trước đó, tác phẩm của Greta Gerwig dẫn đầu với 9 đề cử. Tuy nhiên, phim thua ở tất cả hạng mục quan trọng, chỉ giành hai tượng vàng cho Thành tựu điện ảnh và phòng vé, Bài hát gốc hay nhất trong phim điện ảnh.

Ở mảng phim truyền hình, Succession mang về ba giải diễn xuất và giải Phim truyền hình nhiều tập hay nhất. Người đẹp Elizabeth Debicki được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho màn hóa thân thành Công nương Diana trong The Crown.

Một số hình ảnh khác tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024:

Danh sách giải thưởng tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024

Phim điện ảnh hay nhất – Chính kịch

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer - WINNER

Past Lives

The Zone of Interest

Phim điện ảnh hay nhất – Ca nhạc hoặc Hài kịch

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things - WINNER

Phim điện ảnh hay nhất – Hoạt hình

The Boy and the Heron - WINNER

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Suzume

The Super Mario Bros. Movie

Wish

Phim điện ảnh hay nhất – Không nói tiếng Anh

Anatomy of a Fall - WINNER

Fallen Leaves

Io Capitano

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

Thành tựu điện ảnh và phòng vé

Barbie - WINNER

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Taylor Swift: The Eras Tour

The Super Mario Bros. Movie

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh – Chính kịch

Andrew Scott - All of Us Strangers

Barry Keoghan - Saltburn

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer - WINNER

Colman Domingo - Rustin

Leonardo DiCaprio - Killers of the Flower Moon

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh – Chính kịch

Annette Bening - Nyad

Cailee Spaeny - Priscilla

Carey Mulligan - Maestro

Greta Lee - Past Lives

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon - WINNER

Sandra Hüller - Anatomy of a Fall

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh – Ca nhạc hoặc Hài kịch

Jeffrey Wright - American Fiction

Joaquin Phoenix - Beau is Afraid

Matt Damon - Air

Nicolas Cage - Dream Scenario

Paul Giamatti - The Holdovers - WINNER

Timothée Chalamet – Wonka

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh – Ca nhạc hoặc Hài kịch

Alma Pöysti - Fallen Leaves

Emma Stone - Poor Things - WINNER

Fantasia Barrino - The Color Purple (2023)

Jennifer Lawrence - No Hard Feelings

Margot Robbie - Barbie

Natalie Portman - May December

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Charles Melton - May December

Mark Ruffalo - Poor Things

Robert De Niro - Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. - Oppenheimer - WINNER

Ryan Gosling - Barbie

Willem Dafoe - Poor Things

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim điện ảnh

Danielle Brooks - The Color Purple (2023)

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers - WINNER

Emily Blunt - Oppenheimer

Jodie Foster - Nyad

Julianne Moore - May December

Rosamund Pike - Saltburn

Kịch bản hay nhất - Phim điện ảnh

Greta Gerwig and Noah Baumbach - Barbie

Tony McNamara - Poor Things

Christopher Nolan - Oppenheimer

Eric Roth and Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

Celine Song - Past Lives

Justine Triet and Arthur Harari - Anatomy of a Fall - WINNER

Bài hát gốc hay nhất - Phim điện ảnh

Addicted to Romance - She Came to Me - Bruce Springsteen

Dance the Night - Barbie - Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin

I'm Just Ken - Barbie - Mark Ronson, Andrew Wyatt

Peaches - The Super Mario Bros. Movie - Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker

Road to Freedom - Rustin - Lenny Kravitz

What Was I Made For? - Barbie - Billie Eilish, Finneas O'Connell - WINNER

Đạo diễn xuất sắc nhất – Phim điện ảnh

Bradley Cooper - Maestro

Celine Song - Past Lives

Christopher Nolan - Oppenheimer - WINNER

Greta Gerwig - Barbie

Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

Yorgos Lanthimos - Poor Things

Nhạc phim gốc hay nhất - Phim điện ảnh

The Boy and the Heron

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer - WINNER

Poor Things

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Zone of Interest

Phim truyền hình hay nhất – Chính kịch

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession - WINNER

Phim truyền hình hay nhất – Ca nhạc hoặc Hài kịch

Abbott Elementary

Barry

The Bear - WINNER

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Series truyền hình giới hạn, series tuyển tập hoặc phim điện ảnh cho truyền hình hay nhất

All the Light We Cannot See

Beef - WINNER

Daisy Jones and the Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemistry

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình nhiều tập – Chính kịch

Brian Cox - Succession

Dominic West - The Crown

Gary Oldman - Slow Horses

Jeremy Strong - Succession

Kieran Culkin - Succession - WINNER

Pedro Pascal - The Last of Us

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình nhiều tập – Chính kịch

Bella Ramsey - The Last of Us

Emma Stone - The Curse

Helen Mirren - 1923

Imelda Staunton - The Crown

Keri Russell - The Diplomat

Sarah Snook - Succession – WINNER

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình nhiều tập – Ca nhạc hoặc Hài kịch

Bill Hader - Barry

Jason Segel - Shrinking

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - The Bear - WINNER

Martin Short - Only Murders in the Building

Steve Martin - Only Murders in the Building

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình nhiều tập – Nhạc kịch hoặc Hài kịch

Ayo Edebiri - The Bear -WINNER

Elle Fanning - The Great

Natasha Lyonne - Poker Face

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong series truyền hình giới hạn, tuyển tập hoặc phim điện ảnh cho truyền hình

David Oyelowo - Lawman: Bass Reeves

Jon Hamm - Fargo

Matt Bomer - Fellow Travelers

Sam Claflin - Daisy Jones and the Six

Steven Yeun - Beef - WINNER

Woody Harrelson - White House Plumbers

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong series phim giới hạn, phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình

Ali Wong - Beef - WINNER

Brie Larson - Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen - Love & Death

Juno Temple - Fargo

Rachel Weisz - Dead Ringers

Riley Keough - Daisy Jones and the Six

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình

Alan Ruck - Succession

Alexander Skarsgård - Succession

Billy Crudup - The Morning Show

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

James Marsden - Jury Duty

Matthew Macfadyen - Succession - WINNER

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trên truyền hình

Abby Elliott - The Bear

Christina Ricci - Yellowjackets

Elizabeth Debicki - The Crown - WINNER

Hannah Waddingham - Ted Lasso

J. Smith-Cameron - Succession

Meryl Streep - Only Murders in the Building

Diễn xuất xuất sắc nhất trong phim hài độc thoại trên truyền hình

Amy Schumer: Emergency Contact

Chris Rock: Selective Outrage

Ricky Gervais: Armageddon - WINNER

Sarah Silverman: Someone You Love

Trevor Noah: Where Was I

Wanda Sykes: I'm an Entertainer