Khoảnh khắc đáng yêu của 3 nhóc tì nhà minh tinh Đỗ Thị Hải Yến trên thảm đỏ

Tối 24/11, thảm đỏ buổi công chiếu phim điện ảnh Quán Kỳ Nam đã thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông. Sự kiện thu hút mọi ánh nhìn với sự xuất hiện của "minh tinh màn ảnh" Đỗ Thị Hải Yến và "Anh tài" Liên Bỉnh Phát. Không chỉ tham dự sự kiện một mình, Đỗ Thị Hải Yến còn gây chú ý khi bên cạnh còn có ba "thiên thần nhỏ" của mình, tạo nên khung cảnh đáng yêu, gần gũi.

Đỗ Thị Hải Yến đã tươi cười hạnh phúc khi có các con bên cạnh, ủng hộ mình trong lần trở lại điện ảnh này. Cả nhà đều mặc trang phục áo dài đậm bản sắc truyền thống Việt Nam. Ba bé của Đỗ Thị Hải Yến gồm Minh Trí Christopher (áo dài nâu), Minh Thiên Callin (áo dài xanh) và "công chúa nhỏ" Thảo An Clarice (áo dài vàng).

Năm 2012, Đỗ Thị Hải Yến nên duyên cùng ông xã doanh nhân và có 3 người con. Đây là lần hiếm hoi mà các con cùng theo mẹ đến dự sự kiện, đặc biệt khi mẹ còn là diễn viên chính trong phim. Bên cạnh đó, nhan sắc của ngôi sao "Người Mỹ Trầm Lặng" cũng lôi cuốn sự chú ý của báo giới. Sự hòa quyện giữa nét thanh lịch Á Đông và trang sức tinh xảo giúp khẳng định vị thế của nữ diễn viên, đánh dấu cột mốc tái xuất nổi bật của cô trong dịp cuối năm 2025 sau thời gian dài vắng bóng.

Đỗ Thị Hải Yến cùng các con mặc áo dài tại thảm đỏ họp báo phim Quán Kỳ Nam.

Quán Kỳ Nam là tựa phim kế tiếp thể hiện góc nhìn thi vị về cuộc sống Việt Nam. Trong phim, nữ chính Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thể hiện) là một goá phụ chịu nhiều tổn thương, làm nghề bán cơm tháng tại một khu cư xá nhỏ. Mọi chuyện trôi qua yên bình đến khi Khang (Liên Bỉnh Phát đóng), một chàng trai mới chuyển đến ở và bắt đầu nảy sinh mối nhân duyên với Kỳ Nam. Trở nên thân thiết hơn, Kỳ Nam và Khang đối mặt với những điều tiếng xung quanh vì sự cách biệt tuổi tác, thân thế và nghề nghiệp. Phim thu hút ngay từ trailer bởi những góc quay nghệ thuật, cùng bối cảnh Việt Nam những năm 80 đầy hoài niệm.

Chia sẻ trong họp báo, Đỗ Thị Hải Yến xúc động: "Quán Kỳ Nam là một bộ phim rất đặc biệt, là một dấu mốc thật đẹp đẽ cho hành trình quay trở về với điện ảnh sau gần một thập kỷ. Cô Kỳ Nam đối với tôi như một mối duyên đến đúng thời điểm - một người phụ nữ lắng sâu mà tôi đã phải chạm vào bằng tất cả sự trân quý lẫn kiên nhẫn của mình".

Đỗ Thị Hải Yến cùng ekip phim.

Từng chia sẻ trong một phỏng vấn, Đỗ Thị Hải Yến cho biết lý do cô đóng ít phim điện ảnh vì muốn tìm kịch bản hay, cũng như dành thời gian cho gia đình và các con. Bởi lẽ, cô không muốn bản thân quá chú tâm vào sự nghiệp diễn xuất mà đánh mất đi thời gian quý báu, cùng con lớn lên và trưởng thành.