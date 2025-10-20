Khi sinh viên thức khuya, dậy sớm cùng 'mùa vụ 20/10'

TPO - Giữa không khí phố xá tấp nập trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều sinh viên TPHCM vẫn tất bật bên những sạp hoa nhỏ trước cổng trường, cố bán nốt những bó hoa cuối cùng. Đó là cách các bạn trẻ tự lập, kiếm thêm thu nhập giữa nhịp sống đô thị sôi động.

Sắc màu từ đôi tay khéo léo

Chiều muộn ngày 20/10, tại khu vực trước cổng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Đại học Công nghiệp…, nhiều sinh viên vẫn kiên nhẫn ngồi bên những sạp hoa nhỏ. Khi dòng người qua lại ngày càng vội, các bạn vẫn tươi cười mời khách, mong bán nốt ít hoa còn lại sau một ngày dài.

Các bạn trẻ cho biết, họ thường nhập hoa từ chợ Hồ Thị Kỷ hoặc các cửa hàng sỉ, chọn những loại được ưa chuộng như hoa hồng, hướng dương, baby, cẩm tú cầu… Sau khi hoa về, họ tự tay gói lại để bó hoa trông đẹp mắt hơn. Mỗi bó có giá từ 100.000 đến 300.000 đồng; giá mềm vừa túi tiền sinh viên, vừa phù hợp khách mua vội.

Những gian hàng hoa di động của các bạn trẻ bày bán trên nhiều tuyến đường ở TPHCM

“Chúng em nhập hoa hồng và hướng dương ở chợ Hồ Thị Kỷ từ đêm hôm trước, rồi sáng sớm chở ra cổng trường bày biện để bán” - bạn Yến Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại cho biết. Theo Linh, mỗi bó hoa lời chỉ vài chục nghìn đồng nhưng nếu bán hết cũng đủ tiền ăn uống, đi lại cho tháng tới. Quan trọng là cảm giác vui khi tự tay làm ra và bán được sản phẩm của mình.

Theo các bạn sinh viên, việc bán hoa vào dịp lễ không chỉ giúp có thêm thu nhập mà còn là cơ hội học kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng. Nhiều người phải dậy từ 4 – 5 giờ sáng để nhập hoa, gói hàng kịp giờ bán.

Tự tay các bạn sinh viên đan móc những món quà tặng ý nghĩa dịp 20/10

Khó khăn lớn nhất với sinh viên không chỉ là việc thức khuya, dậy sớm mà còn nằm ở sự cạnh tranh và khả năng bắt kịp thị hiếu khách hàng. Các sạp hoa trước cổng trường thường san sát nhau, đòi hỏi người bán phải tạo được sự khác biệt.

Triệu Quốc Nam, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chia sẻ: “Năm nay tụi em chọn gói hoa theo phong cách Hàn Quốc. Công sức gói tỉ mỉ nhưng bán rất chạy. Việc này không chỉ giúp kiếm thêm thu nhập mà còn là trải nghiệm kinh doanh thực tế, phải biết cân đối chi phí, quản lý hàng tồn và linh hoạt trong cách mời chào khách”.

Ngoài hoa tươi, một số sinh viên còn tận dụng khả năng khéo tay để móc hoa len, móc khóa bằng len bán dịp lễ. Giá mỗi bông hoa len từ 30.000 – 75.000 đồng, móc khóa từ 15.000 – 50.000 đồng tùy công sức và mẫu mã.

Mỗi bó hoa có giá chỉ từ 15.000 - 150.000 đồng (tùy loại) phù hợp với nhu cầu khách hàng

Mỹ Kiều, sinh viên năm cuối Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết: “Hoa len tuy tốn thời gian làm nhưng không bị hư và có thể bán kéo dài qua cả dịp lễ. Khách thường là các bạn nam muốn tặng bạn gái món quà bền, có ý nghĩa. Em tranh thủ buổi tối trong ký túc xá để móc, vừa có thêm thu nhập, vừa được làm điều mình thích”.

Một số sinh viên khác tranh thủ bán hàng online, nhận đặt hoa trước hoặc gói theo yêu cầu. Có bạn còn mở kênh chia sẻ cách làm sản phẩm, vừa lan tỏa niềm vui sáng tạo, vừa học cách tiếp cận khách hàng.

Mưu sinh để trưởng thành

Nhiều sinh viên chọn dựng quầy hoa ngay trên yên xe máy hoặc gánh hàng di động. Cách bán này giúp họ dễ di chuyển, tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng và thuận tiện trong những ngày lễ ngắn. Trên mỗi chiếc xe là vài thùng xốp đầy hoa, được trang trí bằng dây ruy băng, giấy gói đủ sắc màu.

Một xe hoa gấu bông cực kỳ đáng yêu

“Bán kiểu này linh hoạt hơn, có thể chạy qua những chỗ đông người mà không sợ bị nhắc. Dù nắng hay mưa, chỉ cần có khách ghé lại mua hoa là tụi em thấy vui rồi” - Nhã Thi, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM bộc bạch.

Một sinh viên vừa gói hoa vừa nói nhanh: “Tụi em chỉ bán hai ngày thôi, để kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình. Dù mệt nhưng vui vì tự mình kiếm được đồng tiền đầu tiên”.

Dù tiền lãi không nhiều, nhưng với nhiều sinh viên, mỗi bó hoa bán được là một niềm vui nhỏ

Trong không khí lễ hội, hình ảnh những bạn trẻ vẫn tươi cười bên sạp hoa giản dị trên vỉa hè hay yên xe nhỏ khiến ngày 20/10 thêm phần ấm áp. Giữa phố thị rộn ràng quà tặng, những nụ cười ấy là minh chứng cho nghị lực và tinh thần tự lập của sinh viên hôm nay.

Đêm muộn, khi dòng người mua hoa dần thưa, những sạp hàng nhỏ cũng lần lượt thu dọn. Dù tiền lãi không nhiều, nhưng với nhiều sinh viên, mỗi bó hoa bán được là một niềm vui nhỏ. Đó là kết quả của công sức, của sự tự lập và khát khao vươn lên giữa thành phố đắt đỏ.