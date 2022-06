Khen thưởng lực lượng khám phá thành công vụ thi thể trôi trên sông Mã

TPO - Sáng 6/6, đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự vì đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản, vứt xác xuống sông Mã phi tang.

Trước đó, khoảng 16h50 phút ngày 1/6/2022, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, nhân dân phát hiện một thi thể nam giới bị buộc trong bao tải, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và hai tay bị quấn băng dính màu trắng.

Sau hơn một ngày khẩn trương điều tra, xác minh và thông báo truy tìm tung tích của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Hoằng Hoá, Công an thành phố Thanh Hoá điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng (SN 2004), trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự.