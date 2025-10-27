Khách hàng tiên phong nhận VF 8 khẳng định: “Có đổi xe cũng sẽ đi VinFast”

Là một trong những khách hàng tiên phong mua VinFast VF 8, anh Vũ Tuấn Linh (Hà Nội) đánh giá cao sự lắng nghe của hãng xe Việt, khi không ngừng cải thiện sản phẩm nhằm đem tới những giá trị trải nghiệm tốt hơn.

Anh Vũ Tuấn Linh bên chiếc VinFast VF 8 Eco, hiện đã sử dụng hơn 40.000 km.

Anh Vũ Tuấn Linh, 46 tuổi, đến từ Hà Nội là một trong những người dùng đầu tiên nhận VinFast VF 8 đầu năm 2023 sau khi sở hữu hai “đời” xe xăng. Quyết định chuyển đổi xanh của anh Linh tuy có yếu tố ủng hộ thương hiệu nước nhà, nhưng chủ yếu xuất phát từ mong muốn trải nghiệm công nghệ mới.

“Vẫn biết xe điện có sức mạnh vượt trội so với xe xăng nhưng khi trải nghiệm, tôi vẫn cảm thấy ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 8 Eco. Chân ga nhạy, đạp phát nào dính phát đấy”, anh Linh chia sẻ về lý do dẫn đến quyết định lựa chọn VF 8.

Bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ, VinFast VF 8 còn thu hút anh Linh nhờ kiểu dáng khỏe khoắn, lịch sự, đồng thời sở hữu không gian rộng rãi đủ để phục vụ tốt gia đình. “Nhu cầu sử dụng ô tô của tôi chủ yếu trong nội đô, nên VF 8 là lựa chọn phù hợp hơn cả”, anh Linh chia sẻ.

Trang bị của xe theo đánh giá của anh Linh là đầy đủ. Trong đó, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) hoạt động hiệu quả, thậm chí có lần cứu anh khỏi tình huống va chạm.

Thời điểm mua xe, anh cũng đã nghiên cứu kỹ về vấn đề trạm sạc và hoàn toàn thấy yên tâm. “Trước khi đặt cọc, tôi nghiên cứu kỹ trạm sạc gần khu vực sinh sống và thấy rất tiện lợi. Trung bình 1 tuần tôi đi khoảng 400 km, nên mỗi tuần chỉ cần đi sạc xe một lần”, anh Linh nói. Hơn nữa, vị chủ xe ghi nhận, chi phí sạc điện rẻ chỉ bằng 1/2 so với xe xăng.

Chi phí sạc điện VinFast VF 8 theo anh Linh rẻ hơn hẳn so với chi phí đổ xăng. Đặc biệt, các chủ xe hiện tại còn được miễn phí tiền sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green.

Sau hai năm sử dụng, anh Linh nhận định chất lượng của VinFast VF 8 rất tốt và đặc biệt đánh giá cao sự cầu thị của hãng xe Việt.

“Tôi thấy VinFast rất chịu khó lắng nghe người dùng. Có những góp ý và phản ánh mà trong khả năng khắc phục là họ xử lý luôn, đây là điểm hơn so với các hãng xe trên thị trường”, anh Linh nhận định.

Anh Linh lấy ví dụ trực quan là chiếc VinFast VF 8 đang sử dụng. “Sau nhiều bản cập nhật thì xe ngày càng ổn định, tôi thấy xe được cải tiến nhiều so với thời kỳ đầu mới nhận bàn giao”, anh Linh cho biết.

Anh cũng đã lái thử VF 8 phiên bản 2025 và nhận định hệ thống treo sau của mẫu SUV điện này đã được tinh chỉnh lại. “Tôi có chạy thử bản mới và thấy treo sau êm hẳn, cảm giác như ý kiến của mình được lắng nghe”, anh đánh giá cao sự cầu thị của hãng xe Việt.

VinFast VF 8 Eco được trang bị hai mô-tơ điện, cho công suất tối đa 260 kW (tương đương 349 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Chất lượng dịch vụ của VinFast cũng là một điểm cộng với anh Linh. Mỗi lần cần bảo dưỡng hay cập nhật phần mềm, anh đều gọi điện đặt lịch trước, các bạn kỹ thuật viên hỗ trợ nhiệt tình. Thậm chí, có hôm bận, xưởng còn cử người giao xe tận nơi cho khách hàng.

Dù vậy, chi phí bảo dưỡng của VinFast lại rẻ hơn hẳn xe xăng. Người dùng này đã thực hiện 3 mốc bảo dưỡng trong hai năm sử dụng, mỗi lần chỉ tốn khoảng 500.000 đồng do chỉ cần vệ sinh, không phải thay thế gì. Tổng cộng chi phí sau 40.000 km chỉ 1,5 triệu đồng, chỉ tương đương một lần bảo dưỡng ở mốc 5.000 km của các dòng xe xăng cùng cỡ.

“Bảo dưỡng thì rẻ, sạc thì không mất đồng nào, giờ đi xe điện tốn nhất là… tiền gửi xe”, anh Linh hài hước chia sẻ.

Tổng thể, anh Linh nhận định VinFast VF 8 đem tới nhiều giá trị sử dụng khiến anh hài lòng sau hai năm sử dụng. Anh cũng thích thú với việc hãng liên tục đưa ra các chính sách ưu đãi tốt hơn cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, điển hình như ưu đãi sạc miễn phí tới hết tháng 6/2027 cho toàn bộ chủ xe ô tô điện.

“Hãng đã miễn phí sạc rồi còn cho mượn bộ sạc 11 kW để lắp đặt tại nhà nữa, thực sự là không còn gì để chê. Nếu có đổi xe thì tôi vẫn sẽ lựa chọn VinFast”, anh Linh tấm tắc.

Với dải sản phẩm hoàn thiện, trải dài từ phân khúc mini SUV cho đến SUV cỡ lớn, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thị trường, sau khi trở thành hãng ô tô đầu tiên Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra trong 9 tháng năm nay. Trong đó, VF 8 là mẫu xe có doanh số tốt trong phân khúc và ngày càng tạo sức hấp dẫn, đặc biệt khi được áp dụng hàng loạt ưu đãi từ VinFast.

Cụ thể, mua xe VF 8 vào thời điểm hiện tại, khách hàng được giảm 4% trên giá niêm yết, tặng thêm 1 xe máy điện Evo Grand – có thể quy đổi sang tiền mặt, giảm thêm 70 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện (với người dân Thái Nguyên, mức tiền tăng lên 100 triệu đồng) và tặng thêm 50 triệu đồng vào tài khoản VinClub nếu đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM.

Đặc biệt, khách hàng mua VF 8 trực tuyến qua website VinFast được hưởng thêm ưu đãi 2%, đồng thời trải nghiệm quy trình số hóa toàn diện minh bạch, nhanh chóng cho tới lúc nhận xe – mô hình độc đáo bậc nhất trên thị trường Việt.