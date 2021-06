Khách du lịch đến Thủ đô tiếp tục giảm sâu

TPO - 5 tháng đầu năm 2021, khách du lịch nội địa đến Hà Nội đạt 2,89 triệu lượt khách, giảm 6,7%; tổng thu từ du khách nội địa đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, giảm 50,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 5, tình hình dịch bệnh COVID–19 tại nhiều địa phương trong đó có thành phố Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại các khu điểm du lịch đã tạm dừng các hoạt động đón tiếp khách từ 0h ngày 3/5/2021.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, số người nước ngoài đến Hà Nội trong thời gian này chủ yếu là chuyên gia, người lao động lưu lại làm việc tại các địa phương của Việt Nam, có đến làm việc tại Hà Nội.

Do tình hình dịch COVID-19 tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, tiếp tục diễn biến phức tạp, các khu, điểm du lịch đã tạm dừng các hoạt động đón tiếp khách từ 0h ngày 3/5/2021, vì thế, khách du lịch nội địa đến Hà Nội trong tháng 5 chủ yếu là khách đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cộng dồn 5 tháng của năm 2021, khách du lịch nội địa đến Hà Nội ước đạt 2,89 triệu lượt khách, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, giảm 50,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình hoạt động kinh doanh khối khách sạn, trong tháng 5/2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1/5 sao ước đạt 26%, giảm 1,7% so với tháng 4/2021, nhưng có tăng hơn 7,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung cả 5 tháng, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1/5 sao ước đạt 23,6%, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng về hoạt động của 19 khách sạn được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt làm nơi cách ly y tế tập trung, tính từ ngày 1/6/2020 đến nay, đã có hơn 55.160 khách nhập cảnh và thành viên tổ bay cách ly, trong đó có hơn 54.390 khách đã hoàn thành cách ly, số hiện tại đang cách ly là 770 khách với 632 phòng; công suất bình quân ước đạt 50%. Việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 được các khách sạn này nghiêm túc triển khai.

Về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; phối hợp với Sở Y tế kiểm tra quy trình tiếp nhận, bàn giao người nhập cảnh cách ly...