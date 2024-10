Kết thúc điều tra vụ án ‘chuyến bay giải cứu’ giai đoạn 2, đề nghị truy tố 17 bị can

TPO - Ngày 2/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Theo đó, CQĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 17 người về các tội danh "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Che giấu tội phạm".