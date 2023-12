Vụ Chuyến bay giải cứu: Đề nghị y án chung thân với bị cáo nhận hối lộ nhiều nhất

TP - Ngày thứ hai phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX giảm án cho cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cùng nhiều cựu cán bộ cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao. Riêng hai bị cáo từng lĩnh án chung thân ở cấp sơ thẩm là Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) bị đề nghị y án.

Hai bị cáo bị đề nghị y án

Ngày 26/12, nêu quan điểm luận tội 21 người có đơn kháng cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo thuộc nhóm tội “Nhận hối lộ”. Theo đó, Viện kiểm sát đánh giá cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan và cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng quá trình xét xử đã cung cấp nhiều tình tiết mới.

HĐXX ghi nhận bà Lan đã nộp thêm hơn 100 triệu đồng các khoản phí phạt; bị cáo tự nguyện phát mãi các tài sản là nhà đất bị kê biên để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự trình bày các tình tiết như ông bà nội có công với cách mạng, bố đẻ từng tham gia kháng chiến. Ông Dũng cung cấp nhiều huân chương, kỷ niệm chương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng khi còn công tác; quá trình xét xử Công đoàn Bộ Ngoại giao có đơn gửi đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp thuận một phần đơn kháng cáo của bà Lan giảm từ chung thân xuống còn 20 năm tù; đồng thời xem xét giảm cho ông Dũng từ 3 - 4 năm tù so với án sơ thẩm tuyên 16 năm.

Đối với Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế), Viện kiểm sát đánh giá, quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay giải cứu đã lợi dụng vị trí, chức vụ ép các doanh nghiệp phải đưa hối lộ 253 lần với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. Đây là số tiền đặc biệt lớn. Trước khi bị khởi tố, bị cáo đã trả 12 tỷ đồng cho người đưa hối lộ; nộp khắc phục hơn 30 tỷ đồng tại giai đoạn xét xử sơ thẩm. Theo Viện kiểm sát, mặc dù tại cấp phúc thẩm, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới, song xét hành vi phạm tội là “đặc biệt nghiêm trọng”. Ở tòa cấp sơ thẩm, nhận thấy bị cáo đã khắc phục xong hậu quả mới tuyên án tù chung thân, đây là mức án phù hợp. Do đó, không có căn cứ giảm nhẹ thêm.

Với Vũ Anh Tuấn (cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an), Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo nhận án phạt chung thân, dù tại phiên phúc thẩm cung cấp một số tình tiết về nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng nhưng những tình tiết này chưa đủ căn cứ chấp thuận một phần đơn kháng cáo. Viện kiểm sát chỉ đề nghị HĐXX gỡ phong tỏa các tài khoản chứng khoán do bị cáo đã khắc phục xong hậu quả.

Riêng Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam), trong quá trình bị giam giữ được lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương tại Quảng Nam gửi đơn xin giảm án cho bị cáo. Viện KSND Cấp cao đề nghị tòa xem xét chi tiết này khi lượng hình.

Cựu điều tra viên được đề nghị giảm xuống 20 năm tù giam

Được quan tâm nhất phiên tòa hôm 26/12 là phần luận tội liên quan đến bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an). Người này bị tuyên án chung thân ở cấp sơ thẩm.

Với nhóm bị cáo còn lại, căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét xử tại tòa, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị giảm án hoặc đổi từ án tù giam sang án tù treo; một số bị cáo vẫn bị đề nghị y án.

Viện KSND Cấp cao nhận xét Hưng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 18 tỷ đồng là có cơ sở và không bị cơ quan tố tụng kết tội oan sai. Xét thấy tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, chấp nhận bản án sơ thẩm. Bản thân bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối cải và khắc phục hậu quả. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hưng xuống mức 20 năm tù.

Đối với ông Nguyễn Anh Tuấn (Thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội), Viện kiểm sát cho hay, tại phiên toà, bị cáo có đơn xin rút lại nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giữ nguyên đơn đề nghị xin trả lại số tài sản của gia đình hiện bị tạm giữ là 210.000 USD, 146 lượng vàng và 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng đang bị phong toả. Lý do xin rút lại đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là do ông Tuấn mong muốn được thi hành án sớm. Theo đại diện Viện kiểm sát, xét thấy đơn đề nghị xin trả lại số tài sản trên là có căn cứ do bị cáo đã thực hiện xong nghĩa vụ.

Bên công tố do đó đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn đảm bảo sự khoan hồng của pháp luật xuống còn 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù (tòa sơ thẩm tuyên ông Tuấn 5 năm tù). Đồng thời, chấp nhận đơn đề nghị trả lại 210.000 USD, 146 lượng vàng và huỷ bỏ lệnh phong toả số tiền 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị niêm phong.

Gần giống trường hợp ông Tuấn, bị cáo Trần Việt Thái (cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) dù không kháng cáo, song Viện KSND Cấp cao xét thấy mức án ở toà sơ thẩm có phần nghiêm khắc. Mặt khác, bị cáo đã thể hiện sự ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả nên Viện kiểm sát đề nghị cấp phúc thẩm giảm án cho ông từ 6 đến 12 tháng tù.