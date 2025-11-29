Kết quả xếp hạng của Sở y tế: Cơ sở nào dẫn đầu tuyệt đối chất lượng nha khoa?

Sở Y Tế thiết lập tiêu chuẩn minh bạch hóa thị trường

Bộ 15 tiêu chí (phiên bản 2.2) dựa trên chuẩn quốc tế và Luật Khám chữa bệnh 2023, tập trung vào an toàn bệnh nhân. Sở Y tế đã đánh giá 156 phòng khám Răng Hàm Mặt, chấm điểm công khai theo thang 5 cho các tiêu chí quan trọng như quy trình vô trùng, quản lý hồ sơ bệnh án, minh bạch chi phí. Kết quả được công bố hàng tuần trên Cổng thông tin Sở Y tế, tạo bước ngoặt minh bạch hóa thị trường.

Bộ tiêu chí giúp người dân yên tâm lựa chọn phòng khám uy tín, đồng thời hỗ trợ quản lý nhà nước trong việc chuẩn hóa chất lượng nha khoa, thúc đẩy các cơ sở cải tiến dịch vụ.

Bộ 15 tiêu chí chất lượng cho Phòng khám Răng Hàm Mặt giúp người dân an tâm lựa chọn nha khoa uy tín

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm 2025 (Cập nhật đến ngày 10/11/2025) của Sở Y tế TP. HCM

Nha Khoa Kim – Sức mạnh hệ thống khẳng định qua xếp hạng chính thống

Kết quả đánh giá chất lượng của Sở Y tế TP.HCM là cơ sở minh chứng rõ ràng nhất cho sự khác biệt. Tính đến ngày 10/11/2025, Hệ thống Nha Khoa Kim đã đạt một thành tích ấn tượng: liên tục giữ toàn bộ các vị trí từ Top 1 đến Top 12 trong bảng xếp hạng chất lượng nha khoa chuyên sâu.

Có thể xem đánh giá xếp hạng tại đây: Cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM → Mục Nghiệp vụ Y → Chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt.

Thành tích này chính thức xác nhận Nha Khoa Kim là hệ thống nha khoa đạt chuẩn chất lượng hàng đầu tại TP.HCM. Sự vượt trội này đến từ chiến lược đầu tư toàn diện, tuân thủ nghiêm ngặt phương châm cốt lõi “Đẹp – An toàn – Chi phí hợp lý”.

1. Chất lượng chuyên sâu đồng bộ trên ba lĩnh vực cốt lõi

Ở mỗi phòng khám của hệ thống Nha Khoa Kim, khách hàng được khám bởi bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, hỗ trợ bởi CT Cone Beam, phần mềm lập kế hoạch số, scan trong miệng, Robot định vị X-guide, Máng định vị 3D và kính hiển vi CJ-Optik. Toàn bộ hình ảnh, X-quang và dữ liệu điều trị được lưu trên bệnh án điện tử, giúp các chuyên khoa cùng hội chẩn và điều chỉnh phác đồ chính xác.

Công nghệ Robot X-Guide và máng định vị 3D: 'Trợ thủ đắc lực' giúp bác sĩ Nha Khoa Kim đạt tỷ lệ thành công và chính xác tuyệt đối trong từng ca Implant.

Bên cạnh đó Nha Khoa Kim kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ lên kế hoạch, phẫu thuật đến kiểm tra khớp cắn, biến mỗi ca niềng, bọc sứ hay Implant thành hành trình điều trị toàn diện:

● Niềng răng chỉnh nha: Công nghệ Oral Scan và mô phỏng 3D, phác đồ chính xác, rút ngắn thời gian, đảm bảo thẩm mỹ.

● Cấy ghép Implant: Vô trùng khép kín, vật liệu nhập khẩu, tích hợp xương tối ưu, bền lâu.

● Bọc răng sứ thẩm mỹ: Vật liệu cao cấp, thiết kế cá nhân hóa, kết quả tự nhiên và an toàn.

Kính hiển Vi CJ-OPTIK: Công nghệ kiến tạo nụ cười không tì vết tại Nha Khoa Kim.

2. Công nghệ labo hiện đại – đảm bảo chất lượng đầu ra

Một trong những yếu tố then chốt giúp Nha Khoa Kim duy trì chất lượng đồng nhất trên toàn hệ thống là chuỗi Labo nội bộ đạt chuẩn quốc tế. Nhờ đó, toàn bộ vật liệu nha khoa như răng sứ,… đều được chế tác từ nguồn gốc chính hãng và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn y tế, đồng thời rút ngắn thời gian chế tác, tối ưu tốc độ điều trị, giúp bệnh nhân hoàn thành quá trình điều trị một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

Sở hữu nhà máy răng sứ riêng giúp Nha Khoa Kim rút ngắn thời gian điều trị xuống chỉ còn 8 tiếng với độ chính xác tuyệt đối.

3. Uy tín quốc tế và sự công nhận của ngành y tế

Chất lượng của Nha Khoa Kim được khẳng định không chỉ qua xếp hạng của Sở Y tế mà còn thông qua sự tin tưởng từ các tổ chức quốc tế:

● Được công nhận là Đối tác chuyên môn toàn cầu của Đại học Harvard (Mỹ).

● Nhận đầu tư chiến lược từ Chính phủ Singapore thông qua quỹ Temasek.

● Đạt giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 – Y tế thông minh".

Nha Khoa Kim nhận giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 – Y tế thông minh" do Sở Y tế TP.HCM trao tặng.

Lựa chọn dựa trên minh chứng chính thống

Việc Sở Y tế công khai xếp hạng là kim chỉ nam cho người dân, giúp Nha Khoa Kim trở thành minh chứng tiêu biểu cho chất lượng nha khoa uy tín, chuyên nghiệp tại TP.HCM. Thông tin chính thức từ cơ quan quản lý là cơ sở đáng tin cậy. Người dân nên tra cứu trước khi điều trị, giúp đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe và tránh sai lầm tại các cơ sở không đạt chuẩn.