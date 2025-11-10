Kế toán doanh nghiệp nói gì về giải pháp chi hộ lương tại ACB?

Giải pháp chi hộ lương của ACB, hay còn gọi là Gói Nguồn Nhân lực Việt, được kế toán các doanh nghiệp biết đến nhờ những tiện ích thông minh, tính bảo mật cao, khả năng giảm tải đáng kể khối lượng công việc và phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp – từ hộ kinh doanh chuyển đổi đến các tập đoàn quy mô lớn.

Tiện ích vượt trội – lựa chọn không thể bỏ qua

Chi lương qua tài khoản mở tại ngân hàng không bắt buộc nhưng là xu thế chung của các doanh nghiệp, hướng tới chuẩn hóa việc quản trị tài chính, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả mà tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và giấy tờ.

“Chi lương bằng tiền mặt chỉ thường thấy ở hộ kinh doanh theo gia đình nhỏ lẻ. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh lên doanh nghiệp gần đây cũng dần thay đổi thói quen này. Các doanh nghiệp mở tài khoản tại ngân hàng và chi lương tự động, hướng tới quản lý dòng tiền chuyên nghiệp, không còn những cuốn sổ tay mỗi tháng lại lật ra ghi chép chằng chịt”, chị Nguyễn Thanh Hà (TP.HCM), kế toán tại một nhà hàng vừa chuyển đổi lên doanh nghiệp chia sẻ.

Giải pháp chi lương của ACB vượt trội nhờ tiện ích thông minh, tính bảo mật cao.

Chị Trần Hồng Thuận (TP.HCM), kế toán của một công ty bảo hiểm hài hước bày tỏ: “Mọi giao dịch nên qua tài khoản, đặc biệt là chi lương cho một doanh nghiệp hàng nghìn nhân viên. Hệ thống chi hộ lương tự động của ACB rất tiện lợi, chi theo lệnh cài đặt trước, mọi lúc, mọi nơi, được thiết kế phù hợp với đặc thù của công ty gồm lương cơ bản, lương theo doanh số, thưởng và phúc lợi, chính xác, đúng hẹn và bảo mật. Áp lực công việc của kế toán và nhân sự được chia sẻ. Kế toán doanh nghiệp rất hài lòng. Quá nhiều tiện ích, không thể không sử dụng”.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các quy định về thành lập doanh nghiệp, thuế quan, các loại bảo hiểm cho người lao động có nhiều đổi mới, dòng tiền ra vào, đặc biệt là chi lương qua tài khoản ngân hàng là cần thiết. “Dữ liệu tài chính của doanh nghiệp sẽ nhanh chóng được đồng bộ với các cơ quan chức năng, đảm bảo minh bạch và tuân thủ pháp luật. Quá trình giám sát và đối soát cũng tiện lợi hơn, giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh, ổn định vận hành ngay sau mỗi đợt chuyển đối. Ngoài ra, khi cán bộ, nhân viên cần truy suất dữ liệu để thanh toán các khoản bảo hiểm, xin visa... cũng rất đơn giản”, anh Lê Đức Hùng (Bình Dương), kế toán trưởng một công ty dệt may cho biết.

Mở 500 tài khoản lương trong chưa đầy 4 tiếng

Việc mở tài khoản lương tại ACB rất đơn giản, nhanh chóng và linh động theo thời gian của doanh nghiệp. Với giải pháp chuyên biệt, ACB chi nhánh Thanh Hóa gần đây đã mở 500 tài khoản lương trong chưa đầy 4 tiếng và không sử dụng giấy tờ in ấn. Ngay sau đó, cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp đã có thể sử dụng ứng dụng ACB ONE (dành cho khách hàng cá nhân) ngay trên điện thoại để thực hiện mọi giao dịch và tận hưởng mọi ưu đãi.

Gói Nguồn Nhân lực Việt của ACB phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh chuyển đổi đến các tập đoàn quy mô lớn.

Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ chi hộ lương thông qua kết nối kỹ thuật (API) với hệ thống nội bộ hoặc qua phần mềm của đối tác thứ ba. Toàn bộ quy trình được đồng bộ hóa trên hệ thống ngân hàng điện tử, giúp kế toán và nhân sự kiểm soát dòng tiền, đối soát và lập báo cáo nhanh chóng, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo minh bạch tài chính. Lệnh chi hộ lương có thể được thực hiện tự động trên ứng dụng ACB ONE BIZ (dành cho khách hàng doanh nghiệp) hoặc tại quầy.

“Giải pháp chi hộ lương của ACB được đồng bộ với phần mềm kế toán của công ty nên mọi nghiệp vụ đều được thực hiện thông suốt, bảo mật và được miễn phí trọn đời nên chúng tôi đã yên tâm sử dụng ngay từ khi thành lập, đến nay vẫn ổn định. Hơn nữa, ACB có nhiều ưu đãi đi kèm cho chủ doanh nghiệp và nhân viên, cộng thêm phúc lợi tài chính, cùng chúng tôi chăm sóc đời sống của đội ngũ nhân sự một cách thiết thực”, ông Hồ Thành Đạt, chủ một nhà máy sản xuất thép tại Bình Dương chia sẻ.

Thông qua tài khoản doanh nghiệp mở tại ACB, mọi nhu cầu tài chính khác của doanh nghiệp cũng được đáp ứng như vay vốn, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ hoặc chuyển tiền quốc tế...trực tuyến ngay trên ACB ONE BIZ.

Nhiều ưu đãi tài chính chỉ có khi chi lương qua ACB

Doanh nghiệp sử dụng gói dịch vụ Nguồn Nhân lực Việt được miễn chi hộ lương trọn đời cùng nhiều ưu đãi giá trị khác như: miễn phí mở và quản lý tài khoản thanh toán, chọn số đẹp, miễn phí thường niên năm đầu khi mở thẻ doanh nghiệp và giảm phí POS.

Trong 6 tháng đầu kể từ khi ký hợp đồng chi hộ lương, ACB còn miễn phí chuyển tiền quốc tế online, miễn phí nhận tiền chuyển điện bằng điện, giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế tại quầy, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí giao dịch và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, minh bạch tài chính dù là cá nhân hay doanh nghiệp cũng là một điểm cộng lớn khi có nhu cầu tiếp cận với dòng vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính uy tín.

Ngoài các lợi ích cho doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên còn được giảm đến 20% phí bảo hiểm sức khỏe, miễn phí quản lý và chuyển tiền online trọn đời, hoàn tiền khi mở thẻ và ưu đãi lãi suất cho vay cá nhân... “Doanh nghiệp chi lương đúng hạn. Người lao động nhận lương tiện lợi cùng nhiều ưu đãi về tài chính. Hai điều này đã góp phần gắn kết người lao động và doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả”, anh Hồ Thành Đạt nhấn mạnh.

Để tìm hiểu thêm về gói dịch vụ tài chính dành cho nguồn nhân lực Việt, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.