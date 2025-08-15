KATA chính thức ra mắt thảm lót sàn dành riêng cho 'siêu phẩm' VinFast Limo Green

Hòa chung không khí với buổi lễ bàn giao lô xe đầu tiên của Vinfast Limo Green - mẫu xe điện 7 chỗ đầu tiên của Vinfast đang “làm mưa làm gió” trên thị trường, thương hiệu hàng đầu về phụ kiện ô tô KATA cho ra mắt dòng thảm lót sàn ô tô cao cấp thiết kế dành riêng cho mẫu xe này. Đây là một trong những sản phẩm chất lượng cao được phát triển dành riêng cho Limo Green.

KATA tiên phong ra mắt phụ kiện cho Limo Green

Ngày 5/8 vừa qua, KATA đã chính thức mở bán sản phẩm thảm lót sàn Vinfast Limo Green cùng ngày với buổi lễ Vinfast bàn giao những chiếc Limo Green đến tay khách hàng.

Bảng màu thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green của KATA

Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trong giai đoạn Vinfast mở nhận đặt cọc Limo Green từ tháng 3/2025 với mục tiêu đảm bảo người dùng có thể nhanh chóng trang bị phụ kiện bảo vệ sàn xe ngay từ những ngày đầu sử dụng.

Phát triển song song với hành trình ra mắt của mẫu MPV chiến lược đến từ Vinfast, dòng thảm mới của KATA nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ nội thất xe - đặc biệt với những khách hàng cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải đang lựa chọn Limo Green làm phương tiện chính.

Với thiết kế vừa khít tuyệt đối, tính năng chống thấm, cách âm và chống trơn trượt, thảm lót sàn KATA hứa hẹn trở thành lựa chọn phụ kiện tiêu chuẩn cho chủ xe Limo Green.

Thảm lót sàn KATA được chú trọng từ chi tiết nhỏ nhất

Thảm lót sàn cho Vinfast được tiến hành đo vẽ 3D thực tế, thử nghiệm liên tục để đảm bảo thảm không chỉ vừa vặn mà còn hài hòa với tổng thể nội thất. Đặc biệt, dòng xe này được định vị cho dịch vụ vận tải cao cấp nên tiêu chí chống thấm, dễ vệ sinh, không mùi và bền bỉ là ưu tiên hàng đầu trong thiết kế.

Thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green của KATA

KATA đã lựa chọn chất liệu PVC nguyên sinh đạt chuẩn SGS, không chứa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe người dùng. Chất liệu này cũng giúp cho thảm không có mùi khó chịu, hạn chế tình trạng hành khách ngồi trên xe bị say xe hay tình trạng mệt mỏi khi di chuyển đường dài.

Ngoài ra, với chất liệu PVC, thảm còn có khả năng chịu lực tốt, không thấm nước, không gây ẩm mốc, dễ dàng làm sạch, phù hợp với điều kiện vận hành tần suất cao như dịch vụ taxi. Chủ xe có thể tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí để vệ sinh hoặc bảo trì xe.

Vệ độ an toàn, thảm được cắt chính xác bằng công nghệ CNC nên ôm sát từng góc cạnh sàn xe, kết hợp lớp gai chống trượt ở mặt dưới giúp giữ thảm luôn cố định, không xô lệch khi di chuyển.

Limo Green không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại mà còn chú trọng tối ưu không gian nội thất. Các loại thảm trên thị trường đa số là màu đen. Màu này được đánh giá là phù hợp khi di chuyển trên phố nhưng trên địa hình đồi núi thì có thể nhanh bẩn, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Hiểu được vấn đề này, KATA đã cho ra mắt dòng thảm có màu sắc như đen, nâu, ghi, da bò và đỏ, dễ phối với các màu nội thất phổ biến của xe, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Ngoài ra, KATA còn cung cấp chính sách bảo hành trong vòng 24 tháng đối với thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green, cùng cam kết đổi mới trong 7 ngày nếu phát hiện lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Đây là minh chứng cho niềm tin của KATA vào chất lượng sản phẩm, đồng thời cũng là lời khẳng định về mức độ đầu tư nghiêm túc cho phân khúc xe điện đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

KATA - Đơn vị tiên phong phụ kiện ô tô "Made in Vietnam"

KATA là thương hiệu chuyên sản xuất và phân phối thảm lót sàn ô tô cao cấp, đã có mặt trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Với hệ thống nhà máy tự động hóa tại Việt Nam và năng lực sản xuất hơn 30.000 bộ thảm lót sàn mỗi tháng, KATA hiện là đối tác của nhiều đại lý ô tô và người dùng cá nhân trong và ngoài nước.

Việc đồng hành cùng VinFast đã khẳng định uy tín của KATA trong ngành phụ kiện ô tô và là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng phát triển chuỗi cung ứng nội địa cho ngành công nghiệp xe điện tại Việt Nam.