Justin Bieber bỗng dưng “bị lag” ngay trên sân khấu Coachella 2026

HHTO - Sau nhiều năm vắng bóng vì lý do sức khỏe, sự trở lại của Justin Bieber tại Coachella 2026 trong vai trò headliner đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc, khiến hàng vạn khán giả như được "sống lại thanh xuân".

Mới đây, màn trở lại của Justin Bieber tại Coachella 2026 đã nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất mùa lễ hội năm nay. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ đảm nhận vị trí headliner (nghệ sĩ biểu diễn chính) chính thức, sau nhiều năm chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. Sân khấu diễn ra vào đêm 11/4 (giờ Mỹ), đánh dấu show diễn quy mô lớn đầu tiên của anh sau thời gian dài vắng bóng vì vấn đề sức khỏe và hủy tour năm 2022.

Màn biểu diễn của Justin Bieber kéo dài khoảng 90 phút, mở màn bằng loạt ca khúc mới như All I Can Take, Speed Demon rồi đan xen với các bản hit đình đám như Sorry, Baby, Beauty and a Beat hay Where Are Ü Now.

Sự kết hợp này nhanh chóng tạo nên một bầu không khí đầy hoài niệm khiến nhiều khán giả không giấu được cảm xúc xúc động như được “sống lại thanh xuân”. Sau thời gian dài vắng bóng, việc Justin Bieber trực tiếp biểu diễn lại những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của cả một thế hệ đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt, khiến đám đông đồng loạt hát theo và hòa mình vào từng giai điệu quen thuộc.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội “bùng nổ” lại không nằm ở setlist mà là cách nam ca sĩ trình diễn. Nhiều đoạn clip viral ghi lại cảnh anh sử dụng laptop kết nối trực tiếp để hỗ trợ phần nhạc nền và vocal ngay trên sân khấu khi trình diễn những bản hit cũ, tạo nên một khoảnh khắc vừa tối giản, vừa “độc lạ”.

Đáng chú ý, khi chuyển sang ca khúc Sorry, Justin Bieber bất ngờ gặp sự cố kết nối khiến anh phải tải lại trang Youtube nhiều lần. Nam ca sĩ đành ngồi chờ ngay trên sân khấu trong vài giây, tạo nên một khoảnh khắc “bị lag” vừa khó tin vừa hài hước. Chính tình huống ngoài dự kiến này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú.

Justin Bieber trình diễn ca khúc Sorry.

Màn trình diễn tại Coachella của Justin Bieber mang đến nhiều cảm xúc hoài niệm cho khán giả. Dù vậy, set diễn chỉ kéo dài khoảng 90 phút - khá ngắn so với các headliner khác khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, với người hâm mộ, việc được nhìn thấy một Justin Bieber khỏe mạnh và vui vẻ trên sân khấu sau thời gian dài vắng bóng đã là điều đáng quý nhất.