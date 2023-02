Jungkook (BTS) giải thích ý nghĩa hình xăm trên cơ thể

TPO - Trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây, Jungkook (BTS) dành thời gian để giải thích ý nghĩa một số hình xăm gây tò mò cho người hâm mộ những năm qua.

Ngày 2/2 (giờ Hàn Quốc), Jungkook dành nhiều giờ trên Weverse (nền tảng mạng xã hội thuộc sở hữu của Hybe Corporation – công ty quản lý BTS) tương tác với người hâm mộ. Ngoài ca hát, anh còn trò chuyện và giải đáp những thắc mắc của fan. Đáng chú ý, em út của BTS đồng ý giải thích ý nghĩa một số hình xăm trên cơ thể.

ARMY và các hình xăm khác trên bàn tay

Về chữ ARMY ở mu bàn tay phải, Jungkook cho biết đó là hình xăm đầu tiên mà anh có. Anh cố tình ấn ký nó trên bộ phận cơ thể dễ nhìn thấy nhất để thể hiện tình yêu và niềm tự hào về các ARMY (tên cộng đồng người hâm mộ của BTS). Logo của fanclub và trái tim màu tím ở phía dưới cũng mang ý nghĩa tương tự. Nam idol chủ ý xăm hình vương miện trên chữ “A” của ARMY và chữ “J” ở ngón tay áp út là chữ cái đầu tiên trong tên của anh. Jungkook cũng có hình xăm biểu tượng cảm xúc yêu thích trên ngón tay giữa.

Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1997 cũng xăm ngày BTS ra mắt công chúng, 13/6, ở một bên bàn tay trái.

Cánh tay

Di chuyển lên cao hơn, Jungkook khoe loạt hình xăm ấn tượng hơn ở cánh tay. Đầu tiên là hình xăm ngày anh đặt chân đến Seoul theo đuổi ước mơ idol trên cẳng tay. Gần đó là hai câu triết lý mà anh tâm đắc, đan chéo nhau, có ý nghĩa “Rather be dead than cool” (Thà chết còn hơn sống không đam mê) và “Make hay while the sun shines” (Hãy nắm bắt cơ hội khi nó đến).

Anh cũng xăm loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của anh, Tiger Flower - loài hoa ly có màu cam và có đốm đen, nhìn xa giống như da hổ, trên cẳng tay cùng dòng chữ “Xin hãy yêu tôi”.

Tiếp đến là chiếc đồng hồ lớn, hiển thị chính xác giờ sinh của Jungkook. Nó được buộc vào một chiếc micro bằng một sợi dây xích, có nghĩa là anh sinh ra để trở thành ca sĩ.

Có hai hình xăm gần khuỷu tay của anh ấy, một là chữ Trung Quốc có nghĩa là Hwayangyeonha (Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời) và một thiết kế khác lấy cảm hứng từ dancheong - nghệ thuật trang trí trên bề mặt vật liệu gỗ của các tòa kiến trúc cổ Hàn Quốc.

Những hình xăm bị giấu đi

Jungkook cũng đề cập đến một số hình xăm bị giấu đi. Anh có hình xăm đám mây và tia sét gần khuỷu tay nhưng đó không phải hình gốc ban đầu. Khi quay video âm nhạc ON (phát hành 2020) ở Mỹ, anh quyết định đi xăm. Tuy nhiên, trải nghiệm đó không mấy dễ chịu vì anh bị đau và sưng viêm sau đó. Do đó, Jungkook quyết định che hình xăm cũ bằng thiết kế đám mây, rồi thêm màu sắc.

Về hình xăm “Bullet Proof” (chống đạn) trên cánh tay, Jungkook tiết lộ ban đầu là hình một con mắt, với ý nghĩa anh phải luôn cẩn trọng với hành vi của mình vì có nhiều người theo dõi anh. Con mắt được cố tình xăm ở góc mà Jungkook không thể nhìn thấy được nếu không khoanh tay lại. Tuy nhiên, cuối cùng, anh phải giấu nó đi vì nhiều người tỏ ra không thích nó, cho rằng nó trông giống biểu tượng của Illuminati - tổ chức bí ẩn bao gồm các lãnh đạo chính trị, tôn giáo, diễn viên điện ảnh, ngôi sao nhạc pop nuôi tham vọng tạo dựng nên trật tự thế giới mới.

Jungkook cũng từng có một hình xăm gần cổ tay, trông giống như ba đường thẳng song song. Đó là biểu tượng “Geon”, đại diện cho thiên đường trong văn hóa Hàn Quốc. Nhưng anh ấy đã giấu nó dưới hình một con rắn vì nhiều người có vẻ không thích thiết kế ban đầu. Con rắn được cho là biểu thị sự phát triển, vì nó là một loài động vật lột da.

Tú Oanh