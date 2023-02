Diễn biến mới vụ nữ diễn viên Trung Quốc bị 7 cảnh sát Thái Lan vòi tiền

TPO - Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan xin lỗi công khai sau khi 7 sĩ quan bị điều tra vì cáo buộc vòi tiền nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) đến Bangkok du lịch.

Theo Straits Times ngày 1/2, trên mạng xã hội, Charlene An kể khi đang đi taxi với bạn bè sau một đêm vui chơi ở thủ đô Thái Lan, nhóm của cô bị chặn lại và khám xét tại một trạm kiểm soát vào rạng sáng 5/1. Nữ diễn viên cáo buộc bị cảnh sát Thái Lan đặt một điếu thuốc lá điện tử vào tay, rồi đe dọa buộc tội hình sự. Theo An, cảnh sát đưa cô vào một con hẻm và tống tiền cô. An và bạn bè bị tạm giữ trong 2 giờ và chỉ được rời đi sau khi đưa 27.000 baht (19,3 triệu đồng).

Liên quan đến vụ việc, ngày 31/1, cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan Damrongsak Kittiprapas đã mở cuộc họp báo công khai.

Tướng cảnh sát xác nhận 7 sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Huay Kwang của Bangkok bị thuyên chuyển công tác và tạm đình chỉ trong thời gian cuộc điều tra diễn ra.

“Vẫn còn nhiều cảnh sát tốt. Chúng ta phải khuyến khích những điều tốt và đối phó với những điều xấu. Tôi muốn nhấn mạnh thành phố của chúng tôi có nhiều du khách đến. Cảnh sát xuất nhập cảnh, cảnh sát du lịch và cảnh sát địa phương phải chăm sóc tốt nhất cho khách du lịch. Đối với vụ việc đã xảy ra, nếu có sai phạm, với tư cách là người đứng đầu tổ chức, tôi xin gửi lời xin lỗi đến những nạn nhân bị ảnh hưởng”, ông nói, không quên nhấn mạnh người có tội sẽ bị trừng trị thích đáng.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan bác bỏ cáo buộc “vòi vĩnh” nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc). Họ tuyên bố Charlene An bị say xỉn và không xuất trình được giấy tờ thông hành, có thể do bất đồng ngôn ngữ.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát không thể trích xuất được video từ camera gắn trên người các sĩ quan vào đêm xảy ra sự việc.

Ngoài ra, các đài truyền hình địa phương đưa tin An và bạn bè ở trạm kiểm soát trong 47 phút, không phải 2 giờ như cô nói. Họ cũng chia sẻ cảnh quay cho thấy người đẹp sở hữu và sử dụng thuốc lá điện tử trước và sau khi bị giữ ở trạm kiểm soát.

Tuy nhiên, một người địa phương lên tiếng bênh vực An. Người này tuyên bố có đoạn clip quay cảnh bạn của An đưa tiền cho cảnh sát mặc thường phục. Ông cũng tố các sĩ quan trong vụ việc yêu cầu xóa đoạn CCTV, công bố những hình ảnh làm mất uy tín của nữ diễn viên và thuyết phục tài xế taxi nói dối về vụ việc.

Trong bài đăng trên Instagram ngày 31/1, Charlene An (hiện đã về Đài Loan) gửi lời cảm ơn đến những lời động viên, hỗ trợ và quan tâm cô trong giai đoạn “đen tối”. Cô tin rằng Thái Lan vẫn là điểm đến hấp dẫn.

Straits Times cho biết việc nhập khẩu, mua bán và sở hữu thuốc lá điện tử bị cấm ở Thái Lan. Người vi phạm có thể bị phạt 30.000 baht (21,4 triệu đồng) và đối mặt với nguy cơ ngồi tù tối đa 10 năm.

Tú Oanh