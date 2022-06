Jungkook (BTS) hợp tác cùng Charlie Puth, giai điệu gây nghiện được hé lộ

TPO - Sau nhiều lần ẩn ý về lần hợp tác với BTS, Charlie Puth sẽ hòa giọng cùng Jungkook trong ca khúc “ Left and Right ” phát hành vào ngày 24/6 tới đây.

Sáng 17/6 (theo giờ Việt Nam), Charlie Puth đăng tải đoạn video có sự xuất hiện của Jungkook – thành viên BTS. Nam thần tượng đến từ nhóm nhạc đình đám xứ Kim chi sẽ hợp tác cùng giọng ca Light Switch trong ca khúc mới Left and Right, dự kiến phát hành vào ngày 24/6.

Trước đó, Charlie Puth nhiều lần gợi ý về việc anh sẽ song ca cùng Jungkook. Đây tiếp tục là một bài hát do Charlie sáng tác và sản xuất. Giai điệu bắt tai được nam ca sĩ “nhá hàng” được dự đoán sẽ trở thành hit trong thời gian tới.

Charlie Puth và giọng ca chính của BTS từng nhiều lần thể hiện sự ngưỡng mộ và yêu thích dành cho đối phương. Jungkook từng cover bản hit We Don't Talk Anymore của Charlie Puth, cả hai cũng đã đứng chung sân khấu tại lễ trao giải Genie Music Awards năm 2018.

Sau ngày kỷ niệm thành lập BTS, Jungkook sẽ hoạt động nhiều hơn với vai trò ca sĩ solo. Lần hợp tác với Charlie Puth chính là một trong những chiến lược đánh dấu chặng đường mới của nam thần tượng.

Charlie Puth, 30 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Anh nổi tiếng với nhiều bản hit như See You Again, Attention, We Don't Talk Anymore, One Call Away, How Long,…và mới nhất là Light Switch đang trở thành trào lưu trên TikTok.

Jungkook sinh năm 1997, là hát chính, nhảy phụ, rap dẫn, gương mặt đại diện của BTS. Nam thần tượng là một trong những idol nổi tiếng nhất Kpop hiện tại và giữ nhiều thành tích cá nhân ấn tượng.

“Em út vàng” của BTS trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt hơn 126 tỷ lượt xem cho hashtag cá nhân trên TikTok tính tới thời điểm này và là nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử Kpop vinh dự nhận Huân chương Văn hóa Hwagwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng. Theo truyền thông nước này, anh có tài sản ròng khoảng 20 triệu USD, sở hữu nhiều bất động sản giá trị.