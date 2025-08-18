Inmax ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường phim cách nhiệt Việt Nam

Từ công nghệ phản xạ nhiệt hiện đại đến chiến lược phát triển chuyên nghiệp trên toàn quốc, thương hiệu Inmax đang khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường phim cách nhiệt tại Việt Nam. Sự tin tưởng từ đại lý và phản hồi tích cực của khách hàng là minh chứng cho chất lượng, dịch vụ và tầm nhìn bền vững của thương hiệu.

Chính sách và chất lượng sản phẩm là yếu tố cốt lõi giúp thương hiệu phim cách nhiệt xe hơi Inmax nhận được sự tin tưởng đồng hành của nhiều Đại lý lớn trên toàn quốc.

Kiến tạo thương hiệu - lan tỏa sứ mệnh

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son, một trong những gương mặt được yêu mến trong làng bóng đá Việt đang đồng hành cùng Inmax trong vai trò Đại sứ thương hiệu. Hình ảnh một vận động viên kiên cường, bền bỉ và không ngừng nỗ lực vươn lên chính là hiện thân cho triết lý mà Inmax theo đuổi: bền vững – hiệu quả – đáng tin cậy.

Đại sứ thương hiệu Xuân Son nâng lý cùng ban lãnh đạo Inmax Việt Nam trong buổi Hội nghị Đại lý Inmax 2025.

Không chỉ hướng đến xây dựng hình ảnh thương hiệu và truyền thông đa kênh, Inmax còn đưa ra những chính sách tiếp cận người dùng linh hoạt, hiện đại và giàu sức lan tỏa. Tiêu biểu là chương trình “Dán phim Inmax – Bốc thăm trúng xe VF3”, cùng hàng loạt phần quà giá trị như Honda Blade, iPhone 16 Pro Max,... nhằm gia tăng trải nghiệm và kích cầu thị trường một cách thông minh, thực chất. Song song đó, chương trình “Đồng hành và phát triển” – trao tặng xe VF3 vinh danh các đại lý xuất sắc, chính là minh chứng cho triết lý phát triển bền vững cùng hệ sinh thái kinh doanh toàn quốc.

Bên cạnh đó, Inmax còn khẳng định vị thế thương hiệu bằng danh mục sản phẩm đa dạng, phủ rộng mọi phân khúc thị trường. Mỗi dòng phim cách nhiệt đều được đầu tư kỹ lưỡng từ chất lượng phần cứng đến công nghệ lõi, mang lại hiệu suất tối ưu so với mức giá.

Chính nhờ sự hài hòa giữa chất lượng và giá trị sử dụng, Inmax được giới chuyên gia đánh giá là một trong những thương hiệu có chỉ số "giá thành – công năng" ấn tượng bậc nhất trên thị trường hiện nay. Từ yếu tố đó, các đại lý không chỉ nâng cao trải nghiệm dịch vụ mà còn mở rộng được tập khách hàng, từ các dòng xe bình dân, phổ thông đến các cao cấp.

Sự có mặt của Inmax không chỉ là giải pháp chống nóng đơn thuần, mà còn là cam kết về một chuẩn mực bảo vệ nội thất xe hơi hiện đại, bền bỉ, đáng tin – góp phần nâng tầm tiêu chuẩn sử dụng phim cách nhiệt tại Việt Nam.

Thương hiệu được khẳng định từ chất lượng

Trong bối cảnh thị trường phim cách nhiệt ô tô tại Việt Nam ngày càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, Inmax vẫn tạo được dấu ấn khác biệt nhờ chiến lược định vị rõ ràng: tập trung vào cốt lõi trong chất lượng sản phẩm với công nghệ tiên tiến và chính sách bảo hành hậu mãi lâu dài, xây dựng chiến lược chuyên nghiệp bền vững.

Khách hàng trải nghiệm thực tế công dụng của phim cách nhiệt Inmax.

Trên thị trường phim cách nhiệt Việt Nam, Inmax tạo dấu ấn với công nghệ phún xạ 12 lớp kim loại cao cấp, vận hành theo cơ chế phản xạ nhiệt chủ động. Công nghệ này không chỉ mang lại khả năng chống nóng vượt trội, giảm chói lóa và duy trì tầm nhìn rõ ràng cả ban đêm, mà còn đảm bảo không gây cản trở sóng điện thoại.

Các thông số kỹ thuật ấn tượng của Inmax là minh chứng rõ ràng: loại bỏ 99,99% tia UV, cản trên 90% tia hồng ngoại, hiệu suất cản nhiệt đạt tới 70%, giúp nhiệt độ khoang xe giảm từ 10–20°C.

Tính ổn định và bền bỉ của phim phản xạ nhiệt cũng là yếu tố góp phần giúp Inmax chinh phục cả những khách hàng “khó tính” nhất, với chính sách 12 năm bảo hành điện tử toàn quốc.

Tầm nhìn dài hạn - bệ phóng cho vị thế hàng đầu

Inmax Việt Nam luôn có định hướng cho tầm nhìn dài hạn, xác lập sứ mệnh trở thành người đồng hành tin cậy trên mỗi hành trình của người Việt. Với triết lý “chất lượng làm gốc – dịch vụ làm nền”, Inmax không ngừng đổi mới công nghệ, tối ưu trải nghiệm người dùng và mở rộng hệ thống phân phối bảo hành khắp cả nước

Hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu tiên phong về công nghệ phim phản xạ nhiệt tại Đông Nam Á, Inmax đang từng bước khẳng định vị thế bằng chiến lược đầu tư bài bản vào chất lượng sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ. Inmax đã xây dựng hệ thống hơn 600 đại lý chính hãng trải rộng khắp cả nước (inmax.vn). Mạng lưới phủ sóng giúp khách hàng ở mọi vùng miền dễ dàng tiếp cận sản phẩm chuẩn chất lượng và dịch vụ đồng bộ.

Đại diện thương hiệu, ông Nguyễn Văn Ty, chia sẻ: “Inmax luôn đặt người tiêu dùng làm trung tâm trong mọi cải tiến, từ chất lượng vật liệu đến trải nghiệm lắp đặt – bảo hành. Đồng thời, chúng tôi cam kết mở rộng hợp tác bền vững với các gara, trung tâm chăm sóc xe và đại lý chiến lược trên toàn quốc, nhằm xây dựng một hệ thống phục vụ đồng bộ và chuyên nghiệp.”

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

● Website: inmax.vn

● Fanpage: Inmax Việt Nam