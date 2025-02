Huyện Lang Chánh (Thanh Hoá): Nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Trong năm 2025, huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) phấn đấu hoàn thành 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025, ngay từ đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lang Chánh luôn bám sát và nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo về quốc phòng - an ninh.

Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: Trong năm 2024, huyện Lang Chánh đã hoàn thành 28/29 chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất năm 2024 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.391 tỷ đồng, tăng 81 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (GTSX) đạt 3,51%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất có chiều hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 32,564 triệu đồng, đạt 101,8% kế hoạch và 112,7% so với cùng kỳ. GTSX nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 764 tỷ đồng, đạt 33,27%, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 60 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 12,1% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 17.544 tấn, đạt 100,3% kế hoạch và 99% so với cùng kỳ.

Trong chăn nuôi, huyện Lang Chánh tiếp tục phát triển, tổng đàn vật nuôi tăng so với cùng kỳ, trong đó đàn lợn tăng 263% so với cùng kỳ. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo theo kế hoạch, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, trồng mới được 655 ha rừng tập trung, đạt 98,8% kế hoạch, được cấp chứng chỉ FSC với tổng diện tích 3.828,75 ha. Bên cạnh đó công tác phục tráng rừng luồng, vầu đắng được quan tâm. Triển khai hiệu quả với tổng diện tích 1.430 ha và diện tích cây vầu đắng là 483 ha. An ninh rừng cơ bản ổn định, tỷ lệ che phủ rừng đạt 82,5% đạt kế hoạch. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 190,5 tấn (đạt 101,8% cùng kỳ, 198,7% kế hoạch năm).

Công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành các xã quan tâm triển khai thực hiện. Năm 2024, có thêm 01 xã, 08 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch là 1 xã, 3 thôn bản); 04 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, nâng số sản phẩm OCOP được công nhận lên 10 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá, GTSX công nghiệp - xây dựng đạt 841 tỷ đồng. Hệ thống điện được đầu tư mới và nâng cấp, đến nay 100% các thôn, bản được sử dụng điện lưới quốc gia.

Công tác điều chỉnh quy hoạch được quan tâm chỉ đạo, cho phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Từ đầu năm đến nay toàn huyện cứng hóa thêm được 21,3km đường giao thông, đạt 82,5% vượt kế hoạch, nâng tỷ lệ cứng hoá đường giao thông toàn huyện đạt tỷ lệ 86,9%.

Các ngành thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, một số lĩnh vực tăng cao so với kế hoạch. GTSX các ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 786 tỷ đồng, chiếm 34,62% tăng 1,08% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.683,3 nghìn USD, đạt 178,9% so với kế hoạch và đạt 178% so với cùng kỳ. Dịch vụ du lịch có nhiều chuyển biến, ước tính thu hút được 65.500 lượt khách tham quan, doanh thu ước đạt 12 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.519,35 tỷ đồng (đạt 108,2% cùng kỳ và đạt 108,5% kế hoạch năm). Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc tỉnh theo dõi, quản lý là 162.669 triệu đồng, đạt 95,43% kế hoạch vốn giao. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích thành lập doanh nghiệp, năm 2024 đã thành lập mới thêm 16 doanh nghiệp và 01 HTX, đạt 123,1% KH.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện năm 2024 là 1.307,16 tỷ đồng, đạt 273,42% so với dự toán tỉnh giao và 272,21% so với HĐND huyện giao. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 24,57 tỷ đồng, đạt 127,84% so với dự toán tỉnh và đạt 115,15% so với HĐND huyện giao.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại được duy trì, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, huyện Lang Chánh phấn đấu trong năm 2025, hoàn thành 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 5,69%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 16.500 tấn trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu/người/năm. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 2.700 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán giao tăng 10% trở lên phấn đấu có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 2 xã về đích nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,26%...

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025, UBND huyện Lang Chánh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu giao cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ.