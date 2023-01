Huyện Chư Pah (Gia Lai) - Kinh tế khởi sắc

TP - Là cửa ngõ nối Kon Tum với Gia Lai, thông thương các tỉnh trên Quốc lộ 14, nền kinh tế của huyện Chư Pah ngày càng chuyển dịch đúng hướng nhờ những quyết sách điều hành mạnh mẽ. Đô thị khang trang, cụm công nghiệp mở rộng, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Định hình đô thị trẻ

Đến Chư Pah hôm nay, tất cả đều phải ngỡ ngàng trước sự tăng tốc về kinh tế- xã hội của huyện này. Đô thị năng động, nhà cao tầng san sát, đường nội đô, ngoại ô quy hoạch thẳng tắp đã định hình nên sự trù phú của huyện Chư Pah những năm qua. Một bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng đã được huyện Chư Pah cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất cơ bản đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch phù hợp, đúng hướng. Giá trị sản xuất của huyện Chư Pah (giá so sánh năm 2010) tăng 10,75% so với năm 2021, đạt 100,20% kế hoạch (KH). Tổng giá trị sản xuất là 7.373,29 tỷ đồng đạt 100,20% KH (tăng 10,75% so với năm 2021). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý.

Trong lĩnh vực kinh tế, huyện Chư Pah tăng tốc khá nhanh. Minh chứng, trong lĩnh vực Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch, xây dựng, giao thông và khoa học công nghệ đều có những bước tiến rõ rệt. Về Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất năm 2022 (giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.526,82 tỷ đồng, đạt 100,12% KH (cao hơn 27,54% so với cùng kỳ năm 2021). Các công trình thủy điện đã cung cấp nguồn năng lượng dồi dào vào lưới điện Quốc gia; đồng thời làm tốt vai trò điều tiết xả lũ, chống hạn cho hạ du.

Trong quy hoạch, Chư Pah tiếp tục triển khai tốt các nội dung về quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và 3 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Phú Hoà, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, thị trấn Ia Ly và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang nhân dân huyện trong năm 2022. Các đồ án quy hoạch trên đều sự thống nhất cao, có ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, huyện Chư Pah đã linh hoạt, ứng dụng, xây dựng trên các sản phẩm OCOP. Nhờ vậy các sản phẩm của cây ăn trái, cà phê, mật ong, tiêu, cao su… được liên kết sản xuất, tiêu thụ thuận lợi. Trong chăn nuôi được chú trọng, toàn huyện hiện có đàn trâu với 930 con, 19.880 con bò; 28.490con heo, hơn 150.000 con gia cầm. Trong năm không có dịch bệnh xảy ra trên gia súc, gia cầm. Về lâm nghiệp, Chư Pah hoàn thành việc trồng 90.000 cây phân tán. Triển khai trồng mới rừng sản xuất và rừng thay thế năm 2022 được 290 ha. Tỷ lệ che phủ rừng chung trên địa bàn huyện đạt 100% KH. Đặc biệt, trong năm huyện Chư Pah không để xảy ra vụ cháy rừng nào.

Chế độ an sinh hiệu quả

Bên cạnh những chỉ tiêu phát triển kinh tế đáng nể, trên lĩnh vực Văn hóa xã hội, huyện Chư Pah cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong Giáo dục - Đào tạo: Năm học mới 2022-2023, toàn huyện có 45 trường học, gồm 3 trường THPT do Sở Giáo dục-Đào tạo quản lý, 42 đơn vị trường học thuộc huyện quản lý 23 với tổng số 544 lớp, 16.853 học sinh. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,8% và tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99,62%. Văn hóa thông tin, tuyên truyền được phủ khắp đến tận các bản làng xa xôi nhất.

Y tế - Dân số tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Huyện đã khám, chữa bệnh cho 31.548 lượt người. Duy trì 14/14 trạm Y tế xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế.

Các chế độ, chính sách như chăm sóc tốt người có công, mẹ Việt nam Anh hùng, người già neo đơn được thực hiện kịp thời. Trong năm không để xảy ra thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt. Chương trình giảm nghèo của huyện thực hiện có hiệu quả, đến nay, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 8,94 % (đạt 106,2 KH của huyện). Công tác bảo hiểm y tế, tuyển dụng lao động, hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được huyện thực hiện chu đáo.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững. Công tác an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm được thực hiện tốt. Việc tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật mới được triển khai kịp thời. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện duy trì định kỳ hàng tháng. Trong năm, huyện Chư Pah không để xảy ra khiếu nại, tố cáo nào. Công tác tổ chức cán bộ, việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức đều đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, việc phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức hội, đoàn thể ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được vai trò tích cực của từng tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những con số, chỉ tiêu kinh tế tưởng chừng “khô khan” nhưng đã nói lên sức bật của huyện Chư Pah. Một nền kinh tế xán lạn được chèo lái bởi những quyết sách điều hành đúng đắn. Sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân đã tạo nên bức tranh kinh tế- xã hội đáng tự hào của Chư Pah. Nền kinh tế của tỉnh Gia Lai có bứt tốc được với các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên hay không chính là nhờ một phần đòn bẩy kinh tế của huyện Chư Pah.