Hướng tới kì thi an toàn, nghiêm túc

TP - Để đảm bảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các địa phương đang tích cực chuẩn bị những khâu cuối trước khi in sao đề thi, tổ chức thi.

Cổng “mềm”

Hôm qua (9/6), đoàn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2025 số 3 của Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng Huỳnh Văn Chương dẫn đầu đã kiểm tra tại 2 điểm thi là Trường THPT Việt Yên số 2, Trường THPT chuyên Bắc Giang và làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang.

Bước qua cổng chính tại mỗi điểm thi là cổng “mềm”. Ranh giới phía ngoài cổng mềm là nơi thí sinh để các vật dụng cá nhân không được phép mang vào phòng thi, khu vực này cách phòng thi ít nhất 25m (theo quy chế của Bộ GD&ĐT là từ 20m).

Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, thí sinh qua cổng mềm sẽ được công an, bảo vệ nhắc nhở lần 1 những vật dụng không được phép mang vào phòng thi. Tới phòng thi, thí sinh được nhắc nhở lần 2 và vào phòng thi, thí sinh được nhắc nhở lần 3.

Nhờ những lần nhắc đó mà trong 2 mùa thi qua, Bắc Giang không xảy ra tình huống thí sinh vi phạm quy chế thi do mang những vật dụng không được phép vào phòng thi.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&Đ nhắc nhở các địa phương khi tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tuyệt đối không chủ quan.

Hai điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện; có tủ đựng đề, tủ đựng bài thi và có khóa chắc chắn, giấy niêm phong; điện thoại cố định có loa ngoài, camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động và có cục trữ điện để đảm bảo camera thực hiện ghi hình kể cả khi mất điện đột ngột.

Ông Lê Văn Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Yên số 2 cho biết, cửa kính các phòng thi đã đảm bảo nguyên tắc từ ngoài không quan sát được bên trong phòng thi với bất kì hình thức nào.

Ông Trần Duy Phương, Hiệu trưởng THPT chuyên Bắc Giang cho hay, điểm thi này có 936 học sinh của 3 cơ sở đào tạo là Trường THPT chuyên, Trường Cao đẳng kĩ thuật Bắc Giang (có đào tạo hệ THPT), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú với 40 phòng thi chính thức.

Hệ thống cửa các phòng thi có kính sáng tiếp giáp nhà dân hoặc nơi có điểm cao (những tòa nhà cao tầng phía ngoài trường thi) đã dùng rèm che hoặc dán giấy lên kính để đảm bảo an toàn cho kì thi.

Để giám thị coi thi không lúng túng, bỡ ngỡ với những quy định trong quá trình làm công tác coi thi, Sở GD&ĐT Bắc Giang xây dựng bảng công việc của giám thị trong phòng thi tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đó, từng môn thi, giám thị bám vào bảng này để thực hiện lần lượt các công việc theo yêu cầu. Xong công đoạn nào, giám thị tích vào ô tương ứng. Bảng cũng được dán ngoài cửa phòng thi để thí sinh nắm rõ các việc cần hoàn thành trong quá trình làm bài thi.

Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho hay, kì thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh áp dụng, vận dụng đồng thời quy chế thi lớp 10 và quy chế thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm khác biệt là khâu ra đề (thi lớp 10 sở GD&ĐT ra đề, Bộ GD&ĐT ra đề thi tốt nghiệp THPT).

Do đó, tất cả điểm thi tốt nghiệp THPT sắp tới đều đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất. Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang đi kiểm tra 100% các điểm thi tốt nghiệp trên toàn tỉnh, lưu tâm đặc biệt tới những điểm khó khăn có thể bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Ông Việt Hùng khẳng định, Bắc Giang luôn yêu cầu cao hơn so với quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh tại điểm thi. Ví dụ, phương tiện đi lại của học sinh có nguy cơ có thiết bị phải gửi cách xa phòng thi.

Khu vực sát nhà dân, có bố trí lực lượng bảo vệ, thanh niên tình nguyện túc trực; vận động nhân dân quanh khu vực điểm thi không cho người lạ vào trong những ngày diễn ra kì thi, hạn chế hoạt động.

“Quy chế yêu cầu hết 2/3 thời gian làm bài, thí sinh có thể ra ngoài, Bắc Giang bố trí 1 phòng chờ dành cho những thí sinh này. Hết giờ thi mới ra khỏi khu vực thi, nên đề thi chỉ có thể ra ngoài sau khi hết giờ làm bài”, ông Hùng thông tin.

Tuyệt đối không chủ quan

Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh cho biết, kì thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua an toàn, nghiêm túc là cuộc tập dượt để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Năm nay, UBND tỉnh nhận thức được kì thi có nhiều điểm khác so với những năm trước và đến thời điểm này, đã sẵn sàng để triển khai. Kì thi đầu tiên đảm bảo an toàn, đúng quy chế, chất lượng.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh khâu tập huấn giám thị coi thi. Học sinh sẽ thi theo 2 chương trình (chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018).

Bắc Giang có hơn 400 thí sinh thi theo chương trình 2006 và được tổ chức tại 1 điểm thi, mong địa phương có giải pháp động viên những thí sinh này, đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho những thí sinh ở xa. Việc bố trí phòng thi, đề thi vào các phòng thi là 2 nội dung rất có thể giám thị năm nay chưa quen do có nhiều đổi mới.

Ông Chương yêu cầu địa phương không chủ quan khi tập huấn giám thị coi thi nội dung này. “Khoảng thời gian 15 phút giữa 2 môn tự chọn đủ lớn, nếu giám thị lúng túng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Vì vậy, khi tập huấn, địa phương cần lưu ý thêm”, ông Chương nói. Ông lưu ý tinh thần thanh kiểm tra kì thi an toàn, nghiêm túc, an ninh và thân thiện.

“Chúng ta không lường trước được các công nghệ trong gian lận thi cử, do đó, cần tiếp tục tăng cường giám sát ở mức độ cao nhất, ngăn ngừa tối đa tiêu cực”, ông Chương chia sẻ.

Các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra kì thi cần “cái đầu lạnh”, bình tĩnh, xử lí đúng quy trình, cấp nào báo cáo ai đã có hướng dẫn, không hấp tấp, vội vàng, không tự xử lí, mục tiêu cuối cùng là hướng đến thí sinh.

GS. Huỳnh Văn Chương nhắc nhở thêm, địa phương luôn có phương án dự phòng và hỗ trợ nhóm học sinh yếu thế (có hoàn cảnh khó khăn).