Huế lạnh như mùa đông vào giữa tháng 4

TPO - Từ ngày 13/4, tại TP Huế trời chuyển rét về đêm và sáng, vùng núi trời rét; nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở vùng núi A Lưới từ 16 -18 độ C, các nơi khác 18-20 độ C. Trong khi đây là thời điểm sắp bước sang mùa hè, các năm trước thường có thời tiết nắng nóng.

Ngày 13/4, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Từ ngày 13/4, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến TP Huế gây gió trên đất liền mạnh dần lên cấp 3 - 4, giật cấp 5; vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại TP Huế được dự báo trời sẽ chuyển rét về đêm và sáng, vùng núi huyện A Lưới trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở vùng núi A Lưới từ 16 -18 độ C; các nơi khác 18 - 20 độ C.

Trên vùng biển TP Huế, gió bắc đến đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3m. Vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 - 4m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ ngày 13/4, trên đất liền của TP Huế sẽ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.