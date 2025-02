Huế cảnh báo không khí lạnh gây mưa to khu vực đất liền, gió giật cấp 8 - 9 trên biển

TPO - Từ chiều tối 23/2, không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực thành phố Huế gây mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét, gió giật cấp 8-9 trên biển, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.

Chiều 23/2, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Huế cho biết, vừa phát thông tin cảnh báo đến các đơn vị chức năng, quận, huyện và thị xã; chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn yêu cầu chủ động các phương án để ứng phó với không khí lạnh tăng cường, gió mạnh trên biển.

Theo đó, từ chiều tối 23/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực thành phố Huế gây mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét về đêm và sáng; nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở vùng núi A Lưới từ 15-17 độ C; các nơi khác từ 17-19 độ C. Lưu ý nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này xảy ra trong khoảng thời gian từ đêm 26 đến 28/2; vùng biển có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 mét.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Huế yêu cầu các đơn vị chức năng, địa phương theo dõi sát tình hình không khí lạnh, gió mạnh trên biển trong những ngày tới được cập nhật trên trang thông tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, ứng dụng Hue-S, trang Facebook của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố Huế.

Đồng thời, khẩn trương thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, bãi ngang ven biển) biết diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động sản xuất và phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Triển khai các phương án chống úng, chống rét bảo vệ lúa vụ đông xuân 2024-2025 tại các vùng trũng, thấp; phòng chống rét đảm bảo an toàn cho cây trồng và vật nuôi, nhất là đối với vùng núi cao.

Chủ các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện cần tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.