Hứa hẹn bùng nổ của Nhà thông minh trong năm 2025

Cùng với sự phát triển của big data, Ai, IoT, Nhà thông minh được biết đến là lựa chọn tối ưu cho cuộc sống tiện nghi, an toàn. Vậy nhà thông minh là gì? Tại sao nên lắp đặt nhà thông minh?

Mặc cho kinh tế toàn cầu biến động, thị trường nhà thông minh vẫn được dự báo tăng trưởng đầy khả quan trong những năm tới. Theo Statista thị trường smarthome toàn cầu dự kiến đạt 250,6 tỷ USD vào năm 2029. Việt Nam là một trong những nước đang phát triển nhanh về công nghệ, AI và IoT, được đánh giá là thị trường tiềm năng trong lĩnh vực này. Ước tính doanh thu nhà thông minh Việt sẽ đạt 378,5 triệu USD vào năm 2025 và 547,0 triệu USD vào năm 2029 (trung bình tăng 9,64%/năm)- theo Statista.

Nhà thông minh là gì?

Nhà thông minh (smart home) là một hệ thống các thiết bị được kết nối với nhau qua các giao thức truyền thông không dây như wifi, bluetooth, zigbee... Ngôi nhà thông minh cho phép chủ nhân có thể hẹn giờ hoạt động, điều khiển bật/tắt các thiết bị nhà thông minh như hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa, tivi, bình nóng lạnh, rèm cửa, tưới nước tự động…chỉ bằng 1 chạm trên điện thoại di động (smartphone) hoặc giọng nói.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể thiết lập các ngữ cảnh sống thông minh theo nhu cầu của gia chủ như: "ngữ cảnh đi ngủ" toàn bộ đèn nhà sẽ được tắt, rèm đóng, điều hòa bật theo chế độ được cài sẵn; "ngữ cảnh thư giãn" không gian sẽ chuyển ánh sáng vàng ấm áp, rèm cửa mở và tiếng nhạc du dương vang lên...

Bên cạnh những tính năng gia tăng sự tiện nghi, nhà thông minh còn giải quyết vấn đề an ninh, an toàn. Với thiết bị AI camera hub của Lumi Việt Nam, cho phép người dùng thiết lập hàng rào an ninh ảo, ngay khi phát hiện có xâm nhập trái phép sẽ phát loa cảnh báo, đèn sáng, rèm mở và gửi thông báo về cho người dùng; hay thiết bị khóa thông minh Lumi với các tính năng mở khóa bằng vân tay FPC Thụy Điển, mở khóa bằng mã số ảo tăng cường bảo vệ tối đa cho ngôi nhà;... Khi hệ thống thiết bị trong nhà thông minh cùng liên kết- phối hợp hoạt động sẽ tạo ra các kịch bản đa lớp, bảo vệ an ninh ngôi nhà một cách toàn diện nhất!

Thị trường nhà thông minh Việt và "những người tiên phong"

Thị trường nhà thông minh tại Việt Nam những năm gần đây chứng kiện sự tham gia cuộc đua của rất nhiều các thương hiệu cả trong nước và quốc tế. Với lợi thế nắm bắt nhu cầu khách hàng nội địa, các thương hiệu Việt ngày càng chiếm được cảm tình của khách hàng. Trong số đó không thể không nhắc đến thương hiệu tiên phong trong ngành hàng nhà thông minh tại Việt Nam từ những năm 2012- Lumi Việt Nam.

Với hơn 13 năm kinh nghiệm, Lumi Việt Nam là thương hiệu smart home make in Vietnam đầu tiên sở hữu nhà máy sản xuất thiết bị SMH/ IoT lên tới 6000m2, có công suất thiết kế hàng năm lên đến 1.000.000 thiết bị smart home; 500.000 thiết bị smart lighting; và hàng triệu thiết bị IoT khác. Đa dạng các giải pháp từ smart home, smart lighting, smart lock, các thiết bị của Lumi Việt Nam đều được đánh giá cao về tính tiện nghi, an toàn, thẩm mỹ, đặc biệt là chất lượng ổn định và bền bỉ qua thời gian.

Tự hào sở hữu công nghệ lõi sản phẩm do tự chủ hoàn toàn từ nghiên cứu- phát triển đến sản xuất thiết bị, các sản phẩm Lumi Việt Nam giới thiệu trên thị trường đáp ứng nhu cầu khách hàng và giải quyết vấn đề hạ tầng lắp đặt- thi công.

Đặc biệt từ năm 2024, Lumi tổ chức chuỗi hoạt động tham quan nhà máy- Factory Tour dành cho đối tác, khách hàng. Xuyên suốt hành trình, khách tham quan được tìm hiểu quy trình phát triển sản phẩm, các khu vực sản xuất chuyên biệt với dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo chuẩn ISO 9001:2015,...

Có thể thấy, thị trường nhà thông minh Việt là "sân chơi mở" cho mọi thương hiệu trong nước và quốc tế nhưng để "làm chủ cuộc chơi" và chiếm ưu thế cần sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của mỗi doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ

Miền Bắc: 0904 665 965

Số 38, Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Miền Trung: 0939 265 965

Số 514, Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Miền Nam: 0936 118 199

Số 22, Đường số 7, KĐT Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, TP HCM

Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành: 0335 44 55 99

Website: https://lumi.vn/