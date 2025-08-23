Hơn 9.000 đi xin việc làm ở sân bay Long Thành

TPO - Khoảng 9.000 người đến với Ngày hội việc làm Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai với cơ hội tìm kiếm 3.000 việc làm tại sân bay Long Thành

Ngày 23/8 tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Phước, Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức “Ngày hội việc làm - Cảng Hàng không quốc tế Long Thành”. Ngày hội dự kiến mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các đơn vị tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành khi đưa vào khai thác.

Hàng ngàn bạn trẻ đến tìm việc tại Ngày hội việc làm

Ngày hội việc làm khai mạc lúc 10 giờ sáng nay và kéo dài cả ngày. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người lao động bao gồm học sinh, sinh viên đến từ các trường THPT, cao đẳng, đại học và người lao động tự do đến tìm hiểu, đăng ký ứng tuyển vào các vị trí việc làm.

Theo ban tổ chức, đến thời điểm khai mạc ngày hội việc làm đã có khoảng 9.000 ứng viên đăng ký.

Có mặt trong trong số hàng ngàn ứng viên, anh N.V.T. đến từ TPHCM cho biết anh đang có công việc chuyên môn kỹ sư tại nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn nhưng vẫn đến tìm cơ hội mới tại ngày hội việc làm. “Tôi nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí việc làm tại một đơn vị hàng không. Có thể sẽ có một công việc tốt hơn”, anh T. nói.

Các đơn vị trực tiếp tuyển dụng lao động.

Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc ACV - cho biết: Cảng HKQT Long Thành là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc chiến lược. Dự án hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu của khu vực và thế giới. Để một công trình tầm vóc như vậy có thể vận hành hiệu quả, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở hạ tầng, công nghệ, mà còn nằm ở con người - đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, nhân viên vận hành tận tâm và chuyên nghiệp. ACV chủ trì tổ chức ngày hội việc làm, mang đến gần 3.000 cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên, người lao động trẻ đầy nhiệt huyết.

“Nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định sự thành công của Cảng HKQT Long Thành. ACV cam kết sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng, mà còn đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển sự nghiệp. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường làm việc nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy năng lực, đóng góp giá trị, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng HKQT Long Thành khi được đưa vào khai thác. Đây không chỉ là cơ hội để tìm kiếm một công việc, mà còn là hành trình để khẳng định năng lực bản thân, góp phần xây dựng nên hình ảnh một cảng hàng không hiện đại, văn minh, thân thiện” - ông Cường nhấn mạnh.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt nam hỏi về cơ hội việc làm

Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: “Chúng tôi ý thức cao việc vận hành Cảng HKQT là động lực quan trọng cốt lõi để Đồng Nai tăng trưởng. Hiện địa phương tập trung các tuyến giao thông kết nối từ TP HCM và địa phương với sân bay Long Thành nhằm khai thác tối đa năng lực cảng và triển khai các dự án đô thị, khu thương mại tự do Long Thành.

Trong thời gian tới nhận thấy nhu cầu nhân lực rất lớn cho sân bay Long Thành và xa hơn là các dịch vụ thừa hưởng cơ hội, UBND tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt nhất cung cấp nhu cầu các công việc của đối tác để có nguồn nhân lực phù hợp tốt nhất”.

Người lao động tìm hiểu việc làm tại một đơn vị tuyển dụng lao động ngành hàng không.

Ngày hội việc làm này cũng có sự đồng hành của nhiều đơn vị uy tín trong lĩnh vực hàng không và dịch vụ hàng không. Tại đây, các đơn vị tuyển dụng đã giải đáp, tư vấn chuyên sâu về xu hướng phát triển của ngành hàng không, kỹ năng cần thiết để thành công; thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng cũng như môi trường làm việc, chế độ phúc lợi cho người lao động...