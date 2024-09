Hơn 5.700 người chạy bộ góp quỹ xây trường mầm non vùng cao

TPO - Giải chạy VNPT-Run for future 2024 do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức đã thu hút hơn 5.700 vận động viên tham gia, vừa rèn luyện sức khỏe, đồng thời đóng góp hơn 42 triệu đồng hỗ trợ xây dựng điểm trường mầm non Đạo Viện (xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).