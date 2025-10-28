Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hơn 5 triệu hộ kinh doanh dừng nộp thuế khoán từ năm 2026

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quy định triển khai hóa đơn điện tử, minh bạch nguồn hàng, bỏ thuế khoán từ 1/1/2026 đặt ra bài toán về năng lực quản lý, đòi hỏi các hộ kinh doanh phải chuyển mình để thích ứng.

Từ năm 2026, các hộ kinh doanh sẽ chuyển sang kê khai thay vì nộp thuế khoán. Tuy nhiên, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử gặp nhiều khó khăn do phần lớn tiểu thương là người lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ.

Cửa hàng tạp hóa của chị Tuyết Như (phường Tây Thạnh, TPHCM) đã tồn tại gần chục năm nay. Ngày trước, chuyện nộp thuế với chị khá đơn giản vì cơ quan thuế khoán bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu.

1.jpg
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, hơn 5 triệu hộ kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang tự khai. Ảnh: U.P.

Theo quy định mới, các hộ kinh doanh buộc phải xuất hóa đơn điện tử. Để đáp ứng quy định mới, chị Như cho biết sẽ phải mua thêm chiếc laptop, máy in mã vạch, in A4 để kê khai hóa đơn chứng từ cho hàng hóa và thuê kế toán.

Bà Đặng Hồng Thủy - Giám đốc Phát triển thương mại One Mount Distribution - cho biết, hiện nay Việt Nam có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, ước tính đóng góp khoảng 30% GDP và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động. Lực lượng này được ví như mạch máu của nền kinh tế tiêu dùng quốc gia nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi chuyển đổi số diễn ra sâu rộng.

Theo bà Thủy, quy định triển khai hóa đơn điện tử, minh bạch nguồn hàng, bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026 đặt ra bài toán về năng lực quản lý, đòi hỏi các hộ kinh doanh phải chuyển mình để thích ứng và bắt nhịp cùng thời đại. Hiện, One Mount Diítribution đã triển khai giải pháp công nghệ dành riêng cho tiểu thương.

Chia sẻ tại sự kiện “Số hóa ngành bán lẻ và ra mắt thương hiệu OneShop” ngày 27/10, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 40% GRDP, trong đó ngành thương mại dịch vụ, đặc biệt là bán lẻ đóng vai trò dẫn dắt.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Công Thương TPHCM triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số như xây dựng hệ sinh thái số ngành thương mại - phân phối, kết nối doanh nghiệp, nhà cung cấp, nhà phân phối, logistics và người tiêu dùng trên cùng nền tảng dữ liệu dùng chung. Số hóa hệ thống chợ và kênh bán lẻ truyền thống, giúp tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử, các nền tảng hỗ trợ kinh doanh hiện đại.

“Chúng tôi cũng phối hợp cùng các đơn vị công nghệ và đầu tư, trong đó có One Mount và các đối tác. Tất cả vì mục tiêu cùng nhau xây dựng các mô hình bán lẻ thông minh, chuỗi cung ứng số và kết nối dữ liệu ngành”, ông Tú nói.

Duy Quang
#5 triệu hộ kinh doanh cá thể #hộ kinh doanh cá thể #hộ kinh doanh cá thể bị bỏ thuế khoán #hộ kinh doanh #bỏ thuế khoán #hóa đơn điện tử #minh bạch nguồn hàng #năng lực quản lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục