Hơn 5 triệu hộ kinh doanh dừng nộp thuế khoán từ năm 2026

TPO - Quy định triển khai hóa đơn điện tử, minh bạch nguồn hàng, bỏ thuế khoán từ 1/1/2026 đặt ra bài toán về năng lực quản lý, đòi hỏi các hộ kinh doanh phải chuyển mình để thích ứng.

Từ năm 2026, các hộ kinh doanh sẽ chuyển sang kê khai thay vì nộp thuế khoán. Tuy nhiên, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử gặp nhiều khó khăn do phần lớn tiểu thương là người lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ.

Cửa hàng tạp hóa của chị Tuyết Như (phường Tây Thạnh, TPHCM) đã tồn tại gần chục năm nay. Ngày trước, chuyện nộp thuế với chị khá đơn giản vì cơ quan thuế khoán bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, hơn 5 triệu hộ kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang tự khai. Ảnh: U.P.

Theo quy định mới, các hộ kinh doanh buộc phải xuất hóa đơn điện tử. Để đáp ứng quy định mới, chị Như cho biết sẽ phải mua thêm chiếc laptop, máy in mã vạch, in A4 để kê khai hóa đơn chứng từ cho hàng hóa và thuê kế toán.

Bà Đặng Hồng Thủy - Giám đốc Phát triển thương mại One Mount Distribution - cho biết, hiện nay Việt Nam có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, ước tính đóng góp khoảng 30% GDP và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động. Lực lượng này được ví như mạch máu của nền kinh tế tiêu dùng quốc gia nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi chuyển đổi số diễn ra sâu rộng.

Theo bà Thủy, quy định triển khai hóa đơn điện tử, minh bạch nguồn hàng, bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026 đặt ra bài toán về năng lực quản lý, đòi hỏi các hộ kinh doanh phải chuyển mình để thích ứng và bắt nhịp cùng thời đại. Hiện, One Mount Diítribution đã triển khai giải pháp công nghệ dành riêng cho tiểu thương.

Chia sẻ tại sự kiện “Số hóa ngành bán lẻ và ra mắt thương hiệu OneShop” ngày 27/10, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 40% GRDP, trong đó ngành thương mại dịch vụ, đặc biệt là bán lẻ đóng vai trò dẫn dắt.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Công Thương TPHCM triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số như xây dựng hệ sinh thái số ngành thương mại - phân phối, kết nối doanh nghiệp, nhà cung cấp, nhà phân phối, logistics và người tiêu dùng trên cùng nền tảng dữ liệu dùng chung. Số hóa hệ thống chợ và kênh bán lẻ truyền thống, giúp tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử, các nền tảng hỗ trợ kinh doanh hiện đại.

“Chúng tôi cũng phối hợp cùng các đơn vị công nghệ và đầu tư, trong đó có One Mount và các đối tác. Tất cả vì mục tiêu cùng nhau xây dựng các mô hình bán lẻ thông minh, chuỗi cung ứng số và kết nối dữ liệu ngành”, ông Tú nói.