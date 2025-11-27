Hơn 10.000m³ đất đá sạt xuống đường, hàng nghìn người dân Sơn La gặp khó

TPO - Hơn 10.000m³ đất đá sạt xuống tỉnh lộ 101 của tỉnh Sơn La khiến việc đi lại của hàng nghìn người dân 2 xã Tô Múa và Song Khủa (tỉnh Sơn La) gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc tiêu thụ nông sản.

Khoảng 10.000 m³ đất đá đã vùi lấp gần 100m mặt đường thuộc xã Tô Múa.

Tỉnh lộ 101 là tuyến đường kết nối Quốc lộ 6 với hai xã Tô Múa và Song Khủa. Ngày 18/11, tại vị trí Km17+765 đến Km17+780 (thuộc xã Tô Múa), đất đá và cây cối từ taluy dương liên tục tràn xuống mặt đường sau nhiều ngày mưa ẩm. Theo thống kê, khoảng 10.000m³ đất đá đã vùi lấp gần 100m mặt đường, khiến phương tiện hoàn toàn không thể lưu thông.

Sạt lở kéo dài khiến việc vận chuyển hàng hóa, nông sản và nhu yếu phẩm bị đình trệ. Hàng nghìn người dân hai xã phải đi bộ qua các lối mòn tạm để phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu. Đáng chú ý, thời gian này đang là vụ thu hoạch, việc ách tắc giao thông đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tiêu thụ nông sản của bà con.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Như Kiên - Chủ tịch UBND xã Song Khủa cho biết, tỉnh lộ 101 là tuyến đường độc đạo dẫn vào xã, nên việc sạt lở đã tác động đến đời sống của hơn 3.800 hộ dân. “Đây đang là thời điểm người dân thu hoạch nông sản, việc tắc đường khiến người dân gặp khó khăn trong tiêu thụ. Để tiêu thụ nông sản kịp thời, tránh hư hỏng, người dân phải sử dụng đường thủy qua đền Hang Miếng trên lòng hồ sông Đà”, ông Kiên cho biết. Cũng theo ông Kiên, việc vận chuyển bằng đường thủy gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng thương lái ép giá nông sản xuống thấp. Đồng thời, giá các mặt hàng phục vụ đời sống người dân tăng lên.

Ông Nguyễn Văn Điệp - Trưởng phòng Kinh tế xã Tô Múa cho biết, toàn xã có 14.700 nhân khẩu, việc sạt lở ảnh hưởng đến khoảng 8.000 người dân. Xã đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ và phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc khắc phục.

Người dân phải đi qua đường mòn qua đoạn sạt lở.

Để giúp người dân lưu thông bằng xe máy, đi bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang của xã đã khảo sát mở đường tạm để xe máy, người đi bộ lưu thông qua đoạn sạt lở. Ông Điệp cho biết thêm, dù việc tắc đường gây khó khăn trong cung cấp nhu yếu phẩm, nhưng nhờ có sự chuẩn bị trước, nên không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Đồng thời, xã yêu cầu các hộ kinh doanh không tăng giá các mặt hàng phục vụ đời sống nhân dân.

Trước tình hình phức tạp, ngày 23/11, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Xây dựng phối hợp với xã Tô Múa khảo sát, lên phương án xử lý sạt lở để thông đường. Ngay sau đó, lực lượng quân sự đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khảo sát và tính toán phương án nổ mìn phá đá, dọn dẹp khối sạt trượt để sớm thông đường. Theo ông Điệp, dự kiến khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thành việc thông tuyến.