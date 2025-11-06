Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hôm nay, triều cường ở TPHCM có thể vượt mức lịch sử

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đỉnh triều cường cao nhất tại TPHCM đợt Rằm tháng Chín được dự báo xuất hiện vào ngày 6 và 7/11, có nơi cao trên báo động 3, khả năng vượt mức lịch sử.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) và sẽ đạt đỉnh trong 1-2 ngày tới.

Đỉnh triều được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn triều cường đầu tháng Chín (âm lịch), xuất hiện vào ngày 6 - 7/11 (tức 17-18/9 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước dự kiến đạt mức 1,72 - 1,78 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,12 - 0,18 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h-6h và 17h-19h hàng ngày.

image.jpg
Người dân di chuyển trong triều cường tại TPHCM, tối 5/11. Ảnh: Hữu Huy

Đây là mức triều cao, sẽ gây ngập ở các địa bàn trũng thấp như khu vực huyện Nhà Bè (cũ), quận 6 (cũ), quận 8 (cũ), Thanh Đa, Bình Quới… thuộc địa bàn TPHCM.

Đáng chú ý, trong 1-2 ngày tới, do ảnh hưởng từ bão số 13, TPHCM sẽ có mưa tập trung vào chiều tối. Trong đó có khả năng xảy ra những trận mưa lớn trên 50 mm. Mưa kết hợp kỳ triều cường sẽ gây ngập nặng một số nơi.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước sẽ giảm nhanh nhưng vẫn duy trì trên báo động 1 đến hết ngày 10/11.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong các tháng 11 và 12, mực nước triều tại các tỉnh Đông Nam Bộ có thể tăng mạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc kết hợp hiện tượng nước biển dâng, nhất là tại khu vực ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đến Cà Mau.

“Từ tháng 11 đến hết năm, khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện khoảng 5-6 đợt triều cường cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng trũng thấp, ven sông và ven biển”, ông Quyết thông tin.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là các đợt triều cường trùng thời điểm gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm.

Anh Nhàn
#Triều cường vượt mức lịch sử #Dự báo thời tiết miền Nam #Ngập lụt tại TP.HCM #Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc #Biến đổi khí hậu và nước biển dâng #Ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất #Khuyến cáo phòng chống triều cường #Tình hình triều cường tháng 11-12 #Ảnh hưởng ven biển và vùng trũng #Dự báo mực nước sông Sài Gòn

Xem thêm

Cùng chuyên mục