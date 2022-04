Học viện An ninh nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu

TPO - Học viện An ninh nhân dân vừa công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2022 với 450 chỉ tiêu.

Trong số này, Học viện An ninh Nhân dân (ANND) tuyển 413 chỉ tiêu dành cho thí sinh nam và 37 chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ. So với năm 2021, tổng chỉ tiêu và tỷ lệ chỉ tiêu giữa thí sinh nam và nữ của Học viện không thay đổi.

Trong tổng số 450 chỉ tiêu, nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh có 300 chỉ tiêu, nhóm ngành An toàn thông tin có 50 chỉ tiêu và ngành Y khoa, gửi đào tạo tại Học viện Quân y, có 50 chỉ tiêu.

Về phạm vi tuyển sinh, ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển sinh phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra). Ngành An toàn thông tin và ngành Y khoa tuyển sinh toàn quốc.

Về địa bàn tuyển sinh:

Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển sinh với 4 địa bàn: Địa bàn 1 (các tỉnh miền núi phía Bắc), gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Địa bàn 2 (các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ), gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. Địa bàn 3 (các tỉnh Bắc Trung Bộ), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Địa bàn 8 (các đơn vị trực thuộc Bộ), gồm: A09, C01, C10, C11, K01, K02 (đóng quân ở phía Bắc).

Ngành An toàn thông tin và gửi đào tạo đại học ngành Y khoa tuyển sinh với 2 địa bàn. Cụ thể: Phía Bắc gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Phía Nam gồm các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

Cũng giống như các trường công an khác, năm nay, Học viện ANND xét tuyển theo 3 phương thức được Bộ Công an thông tin trong hướng dẫn tuyển sinh gồm:

+ Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, áp dụng đối với tất cả các ngành của Học viện

+ Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an, áp dụng đối với nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện.

+ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Phương thức này áp dụng đối với tất cả các ngành của Học viện.

Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01) kết hợp với kết quả học THPT.

Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an và tình hình thực tế, Học viện sẽ có thông báo bổ sung về việc xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện An ninh nhân dân.

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đảm bảo các điều kiện riêng của từng phương thức theo quy định của Bộ Công an.

Khi dự tuyển vào các trường công an nói chung và Học viện ANND nói riêng, thí sinh phải đọc thật kỹ đề án tuyển sinh cũng như đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu. Khác với các trường dân sự, muốn vào trường công an thí sinh phải qua vòng sơ tuyển và đăng ký nguyện vọng 1 vào trường công an.