Học sinh THPT Thủ đô và hành trình 11 năm tổ chức “cuộc đua giải cứu thực phẩm”

P.V

Nối tiếp sự thành công của các mùa trước, Hanoi Food Rescue đã quay trở lại với The Hunger Games 2025 - “cuộc đua giải cứu thực phẩm” mô phỏng chương trình “The Amazing Race” được tổ chức với quy mô lớn, và nhận được nhiều sự quan tâm từ học sinh, sinh viên cùng các bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố.

Hanoi Food Rescue (Biệt đội Giải cứu đồ ăn) là tổ chức từ thiện với mô hình “cứu trợ thực phẩm” đầu tiên và duy nhất được lập ra bởi các học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội với 84,000 suất ăn tới tay hơn 30,000 người còn đang thiếu ăn trong suốt 13 năm hoạt động. The Hunger Games là một cuộc thi thường niên của Hanoi Food Rescue được xây dựng dựa trên mô hình của show truyền hình thực tế The Amazing Race, thu hút được sự quan tâm đông đảo của học sinh, sinh viên Thủ đô.

Ngày Chủ Nhật (17/8/2025) vừa qua, 6 đội chơi của Vòng Chung Khắc - Vòng chung cuộc của The Hunger Games 2025 đã tham gia vào chuyến hành trình rong ruổi khắp Hà Nội thực hiện các thử thách, đồng thời được trực tiếp tham gia vào việc chế biến các thực phẩm còn nguyên vẹn thành những suất ăn dinh dưỡng và giao tới trung tâm bảo trợ xã hội. Các đội đã lần lượt di chuyển đến chơi di chuyển và cùng Ban Tổ chức đến với CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội tại khu X1 phường Láng Hạ, mang theo các suất cơm đã tự tay chuẩn bị, đồng thời tổ chức các tiết mục văn nghệ để giao lưu, thấu hiểu thêm về cuộc sống của mọi người nơi đây.

img-0171.jpg
Các suất ăn dinh dưỡng được BTC và người chơi The Hunger Games 2025 chuẩn bị
hn-02588.jpg
Người chơi trao tận tay suất ăn tới các thành viên của CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội
da-00733.jpg
Người chơi giao lưu cùng các thành viên của CLB

The Hunger Games 2025 chính thức khép lại với chiến thắng chung cuộc và ngôi vị quán quân thuộc về đội “Thương thì thôi”, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn xứng đáng với nỗ lực của cả ba thành viên.

da-00742.jpg
Hình ảnh các đội chơi tại The Hunger Games 2025

Qua hành trình gần hai tháng triển khai, Hanoi Food Rescue đã thành công đem lại một sân chơi bổ ích, một mùa hè ý nghĩa cùng vô vàn trải nghiệm quý báu tới các bạn học sinh. Trong suốt hành trình 11 năm hoạt động, The Hunger Games 2025 cùng những hình ảnh ấn tượng là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cũng như tâm huyết của các bạn trẻ nhằm tuyên truyền, đẩy lùi vấn nạn lãng phí lương thực, thực phẩm và xây dựng mô hình “Ngân hàng thức ăn”.

P.V
#Hanoi Food Rescue #The Hunger Games 2025 #biệt đội giải cứu đồ ăn #cứu trợ thực phẩm

