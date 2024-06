Học sinh nghèo Gia Lai xúc động nhận mô hình sinh kế

Dịp này, tổng kinh các nhà hảo tâm hỗ trợ, gửi gắm qua Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong ở khu vực Tây Nguyên để trao đến 44 học sinh nghèo (22 em ở huyện Ia Grai, 20 em ở huyện Đức Cơ, 2 em ở huyện Chư Sê) là 88 triệu đồng (mỗi em 2 triệu đồng quy ra mô hình sinh kế). Cụ thể: Cty Cổ phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa số Một và Hai 20 triệu đồng; Nhà hàng Chay - Cà phê AN (ở số 146 đường Lương Thế Vinh, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) 20 triệu đồng; Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) 10 triệu đồng; em Huỳnh Quang Khiêm 10 triệu đồng; ông Bùi Quang Diễn 10 triệu đồng; Ngân hàng Quân đội MB chi nhánh tỉnh Gia Lai 5 triệu đồng; anh T 5 triệu đồng; Thanh tra Giao thông (Sở GTVT tỉnh Gia Lai) 4 triệu đồng; bà Phan Thị Duyên (TP.Pleiku) 2 triệu đồng; Cơm gà bà Hoà (số 31 đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.Pleiku) 2 triệu đồng.