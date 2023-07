Học sinh nghèo xúc động nhận bò, heo từ nhà hảo tâm

Đây là năm thứ 3 Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Tỉnh Đoàn Gia Lai làm cầu nối trao mô hình sinh kế của các nhà hảo tâm tới các học sinh nghèo ở tỉnh miền núi Gia Lai.

Năm nay, “Mô hình sinh kế” có 26 em học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Đak Đoa, Chư Prông, Mang Yang (đều thuộc tỉnh Gia Lai) được trợ giúp. Nguồn lực này được hỗ trợ bởi: Hệ thống Y tế GEM (Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai, Phòng khám đa khoa Phù Đổng, Bệnh viện mắt Kon Tum) hỗ trợ 13 cặp lợn giống (mỗi cặp trị giá 2 triệu đồng), Nhà hàng Chay - Cà phê AN ở số 146 đường Lương Thế Vinh, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 20 triệu đồng; Cty Cổ phần Phong Điện Ia Pết số Một và Hai 12 triệu đồng; cửa hàng Vật liệu xây dựng Thảo Ngân (số 315 đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku) 10 triệu đồng.