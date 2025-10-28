Hoàn tới 30% khi thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau cùng NAPAS và TPBank

Nhằm khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm thanh toán số hiện đại, an toàn và tiện lợi, Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng lần đầu thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau qua ứng dụng TPBank Mobile.

Chương trình được áp dụng trong thời gian từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 15/12/2025, dành cho tất cả khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ TPBank Mobile và thực hiện thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau thông qua ứng dụng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình khuyến mãi của NAPAS, nhằm thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Theo đó, khách hàng lần đầu thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau qua ứng dụng TPBank Mobile sẽ được hoàn 20% giá trị giao dịch, tối đa 30.000 đồng cho mỗi giao dịch hợp lệ. Đặc biệt, khi đăng ký thanh toán hóa đơn định kỳ, khách hàng sẽ được hoàn tới 30% giá trị giao dịch, tối đa 50.000 đồng, áp dụng cho hóa đơn đầu tiên sau khi đăng ký dịch vụ.

Khuyến mãi mang lại lựa chọn phù hợp cho cả những khách hàng mới trải nghiệm tính năng thanh toán hóa đơn trực tuyến và người dùng có nhu cầu tự động hóa chi tiêu hằng tháng. Việc hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và khuyến khích sử dụng lâu dài dịch vụ thanh toán số của TPBank.

Với ứng dụng TPBank Mobile, người dùng có thể dễ dàng quản lý và thanh toán các loại hóa đơn chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Tất cả giao dịch đều được xử lý nhanh chóng, an toàn, với giao diện thân thiện và hệ thống xác thực bảo mật cao. Đặc biệt, tính năng thanh toán hóa đơn định kỳ giúp người dùng không còn phải lo lắng về việc quên hạn thanh toán, đồng thời đảm bảo sự chủ động trong kiểm soát chi tiêu cá nhân.

Chương trình hợp tác giữa NAPAS và TPBank không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng, mà còn góp phần mở rộng hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam. Việc tích hợp thanh toán hóa đơn trên nền tảng ngân hàng điện tử qua hệ thống trung gian NAPAS giúp các giao dịch diễn ra liền mạch, nhanh chóng và an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa các ngân hàng, doanh nghiệp và khách hàng trong cùng một hạ tầng thanh toán thống nhất.

Bên cạnh đó, chương trình còn giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ tài chính số tiên tiến và nhận ngay ưu đãi khi thực hiện những giao dịch quen thuộc hằng tháng. Việc hoàn tiền trực tiếp sau giao dịch giúp khách hàng thấy rõ lợi ích cụ thể của hình thức thanh toán không tiền mặt – vừa tiết kiệm, vừa an toàn, lại tiện lợi mọi lúc, mọi nơi.

Khách hàng quan tâm có thể tải hoặc cập nhật ứng dụng TPBank Mobile trên App Store hoặc Google Play, sau đó đăng nhập, chọn mục “Thanh toán hóa đơn” để trải nghiệm tính năng và nhận ưu đãi hoàn tiền trong thời gian khuyến mãi.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau nhanh chóng, hưởng trọn ưu đãi hấp dẫn và góp phần cùng NAPAS – TPBank lan tỏa thói quen thanh toán số trong cộng đồng.