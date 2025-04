Hoàn thành xây dựng Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trước 2 tháng

Ngày 15/4, Liên danh nhà thầu do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP) là thành viên đứng đầu, đã hoàn thành xây dựng Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Đây là sự nỗ lực lớn “vượt nắng thắng mưa” của các nhà thầu nói chung, HANCORP nói riêng.

Về đích trước 2 tháng

Dự án hoàn thành đã đáp ứng tiến độ mục tiêu đề ra, tuân thủ theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng cũng như an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Sáng 17/4, chuyến bay mang số hiệu VN1286 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vân Đồn, khai thác bằng máy bay Airbus A321 với 105 hành khách đã chính thức cất cánh từ nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, đánh dấu sự khởi đầu của nhà ga mới này.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn tất toàn bộ khối lượng công việc thuộc ba gói thầu chính, đặc biệt đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vượt tiến độ hai tháng so với kế hoạch ban đầu.

Các hạng mục công trình như nhà ga hành khách (PTB), nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không (PNA), nhà cơ điện (UC), nhà xử lý nước thải (STP), cầu, đường, sân đỗ máy bay và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đều đã được nghiệm thu hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Nhà ga T3 được xây dựng mới với công suất 20 triệu hành khách/năm, phục vụ 7.000 hành khách trong giờ cao điểm và khai thác được các loại máy bay code C và code E.

Nhà ga gồm một tầng hầm và bốn tầng nổi. Khu nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không được thiết kế hai tầng hầm, gồm khối văn phòng thương mại bốn tầng nổi và khối nhà để xe máy ba tầng, liên thông bằng hành lang cầu.

Ngoài ra còn có hệ thống cầu cạn hai tầng, mở rộng sân đỗ 4.618m2 nối liền với sân đỗ máy bay 19,79ha, trạm thu phí, trạm kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, cứu hỏa và thu gom chất thải rắn…

Đại diện ACV khẳng định, công trình đã được thi công đúng thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt; toàn bộ hồ sơ hoàn công, nghiệm thu được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Nỗ lực vượt khó của 3.000 công nhân trên công trường

Gói thầu số 12 là gói thầu trọng điểm của dự án được khởi công vào ngày 31/8/2023. Tính đến ngày 15/4/2025 đã hoàn thành đưa vào khai thác, dự kiến ngày 19/4/2025 sẽ tổ chức lễ khánh thành nhà ga hành khách T3, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính.

Do điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, cũng như các yếu tố về an ninh, an toàn, HANCORP cũng như các nhà thầu trong liên danh phải liên tục tổ chức mặt bằng thi công theo từng thời điểm, từng giai đoạn thi công. Đặc biệt là đối với những công tác mang tính đường găng, quyết định của dự án như lắp đặt toàn bộ 12.700 tấn kết cấu thép, trong khi phải đảm bảo an toàn khai thác cho Cảng Tân Sơn Nhất, đảm bảo quy định về tĩnh không,.. cũng như vẫn phải thực hiện các công tác thi công hoàn thiện khác.

Vật liệu dùng cho dự án hầu hết là các vật liệu được nhập khẩu từ nước ngoài, và khối lượng rất lớn, nên việc tính toán khối lượng, thời điểm nhập và tập kết vật tư về công trường cũng được Liên danh nhà thầu tính toán chính xác để đảm bảo tiến độ và không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công.

Các thiết bị phục vụ thi công chuyên dụng cũng được liên danh nhà thầu huy động gồm : 16 cẩu tháp, 4 cẩu lớn tải trọng 750 tấn phục vụ thi công kết cấu thép, hơn 120 các loại thiết bị xe nâng hạ, 14.000m2 giáo hoàn thiện kết hợp hệ thống giáo di động để thi công hệ thống kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy và toàn bộ hệ thống trần của nhà ga.

Ngoài ra, với tiến độ thi công rất gấp rút, HANCORP cũng như toàn bộ các nhà thầu luôn phải bố trí đầy đủ số lượng cán bộ đủ chất lượng liên tục bám sát công trường cả ngày và đêm, số lượng công nhân luôn duy trì ở mức trung bình 3.000 công nhân để thi công đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra.

Ngày 16/4, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tổ chức họp đánh giá kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư đối với công trình nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Tại cuộc họp, ông Hà Huy Hà - Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - cho biết, quá trình kiểm tra, giám sát cho thấy việc thi công cơ bản tuân thủ thiết kế được duyệt. Các tồn tại đã được chủ đầu tư giải trình và khắc phục.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng - đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã hoàn thành công trình vượt tiến độ. Hội đồng cơ bản thống nhất đề xuất chấp thuận nghiệm thu có điều kiện, cho phép đưa nhà ga T3 vào vận hành khai thác.

Liên danh nhà thầu gồm : Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP); Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1); Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng; Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons; Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn.