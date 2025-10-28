Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hoàn thành thay thế cách điện đường dây 220kV mạch kép Thái Bình – Tiền Hải – Trực Ninh

P.V

Dù bị ảnh hưởng của bão số 12, gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi liên tục, nhiều đoạn vượt sông, vượt đường dây hạ áp không cắt điện, sau 6 ngày liên tục thi công, các cán bộ, công nhân viên các đơn vị thuộc Công ty Truyền tải điện 1 đã hoàn thành, đưa đường dây 220kV mạch kép Thái Bình – Tiền Hải – Trực Ninh trở lại vận hành ổn định.

Công trình đường dây 220kV mạch kép Thái Bình – Tiền Hải – Trực Ninh có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là truyền tải tải công suất từ Trung tâm Điện lực Thái Bình vào hệ thống điện Quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và khu vực phụ cận. Vì vậy, yêu cầu không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào trong quá trình vận hành luôn được đặt lên hàng đầu.

Sau gần 07 năm vận hành (từ năm 2017), qua công tác kiểm tra định kỳ, các thanh cách điện composite trên tuyến đường dây xuất hiện dấu hiệu lão hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nếu xảy ra sự cố đứt cách điện tại các vị trí vượt đường giao thông hoặc khu dân cư, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn con người, phương tiện và hệ thống điện khu vực.

vi-tri-cot.jpg
Toàn cảnh vị trí cột 101 đường dây 272 Nhiệt điện Thái Bình 2 Trực Ninh, đội TTĐ Tây Bắc 2 thi công

Trước tình hình đó, Đội Truyền tải điện Ninh Bình đã chủ động đề xuất và triển khai giải pháp thay thế toàn bộ cách điện composite hiện hữu bằng cách điện thủy tinh truyền thống, đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình và các công trình giao chéo phía dưới.

Theo phương án được phê duyệt, khối lượng thi công gồm thay thế 1.079 chuỗi/63 vị trí cách điện, trong đó có 57 chuỗi đỡ lèo DLD.2.70. Để rút ngắn thời gian cắt điện, Công ty Truyền tải điện 1 huy động hơn 200 cán bộ, công nhân viên từ các Đội Truyền tải điện: Hà Nội, Tây Bắc 2, Đông Bắc 2, Thanh Hóa, Hòa Bình phối hợp cùng “chủ nhà” Ninh Bình trên 50 người trực tiếp tham gia thi công.

Thời gian thi công 6 ngày liên tục, trong đó cắt điện từng phần theo kế hoạch (sáng cắt – chiều trả điện). Khối lượng vận chuyển: hơn 140 tấn vật tư, thiết bị và 40 km di chuyển thủ công trên địa hình đồng bằng, vùng sông nước ven biển.

Điều kiện thi công đặc biệt khắc nghiệt – ảnh hưởng của bão số 12, gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi liên tục, nhiều đoạn vượt sông, vượt đường dây hạ áp không cắt điện, buộc lực lượng thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và an toàn.

tiendo.jpg
Khẩn trương thi công kịp tiến độ trả điện theo đúng kế hoạch

Công tác tiếp địa chống cảm ứng, kiểm tra palăng, thử nghiệm DCTC, bố trí an toàn lao động và y tế được triển khai nghiêm túc theo đúng quy trình của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT).

Đúng 18h ngày 26/10/2025, công trình hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, đưa đường dây trở lại vận hành ổn định.

nhietdien.jpg
Vị trí cột số 86, ĐZ 272 A11.10 Nhiệt Điện Thái Bình 2 - 273 E3.20 Trực Ninh, do đội TTĐ Đông Bắc 2 thi công

Thành công của công trình không chỉ thể hiện trình độ kỹ thuật, khả năng phối hợp chuyên nghiệp giữa các đơn vị trong Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Tuân thủ – Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” – những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa của người Truyền tải điện 1.

P.V
#EVNNPT

