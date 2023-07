Hoãn, hủy nhiều chuyến bay do bão số 1

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (tên quốc tế Talim), một số chuyến bay quốc tế đi/đến khu vực Đông Bắc Á đã phải tạm chậm khởi hành so với kế hoạch, trong khi một số chuyến bay nội địa đi/đến sân bay khu vực phía Bắc cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị ảnh hưởng.

Dự kiến, bão số 1 sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh vào chiều tối 18/7 kèm gió mạnh và mưa lớn, nên hoạt động hàng không trong ngày 17-18/7 cũng bị ảnh hưởng theo.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thông báo sẽ điều chỉnh lịch bay một số chuyến bay quốc tế đi/đến khu vực Đông Bắc Á trong ngày 17/7. Cụ thể, các chuyến bay số hiệu VN592, VN593 giữa Hà Nội - Hồng Kông (Trung Quốc); chuyến bay VN594, VN595 chặng TPHCM - Hồng Kông ngày 17/7 sẽ lùi giờ khởi hành 7 tiếng so với kế hoạch.

Chuyến bay VN430 từ Đà Nẵng đi sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) sẽ hạ cánh muộn 45 phút so với kế hoạch; chuyến bay VN318 từ Đà Nẵng đi sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) sẽ hạ cánh muộn 25 phút so với kế hoạch.

Do ảnh hưởng các chuyến bay trên, nên một số chuyến bay khác của Vietnam Airlines cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

Tương tự, hãng hàng không Vietjet cũng vừa thông báo sẽ thay đổi lịch khai thác của một số chuyến bay trong vùng ảnh hưởng bão số 1. Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Dự kiến, với Việt Nam, bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các sân bay khu vực phía Bắc đang hoạt động là Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) và Thọ Xuân (Thanh Hóa). Do đó, những chuyến bay đi/đến các sân bay này trong ngày 18/7 có thể bị ảnh hưởng của bão.

Bên cạnh đó, do bão số 1 cắt qua đường bay giữa Việt Nam với một số điểm đến ở khu vực Đông Bắc Á, nên các chuyến bay này cũng bị ảnh hưởng về đường bay vì lý do an toàn.

Các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách. Các hãng cũng khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông tin bão, kế hoạch khai thác và thông báo của các hãng hàng không để chủ động lịch đi lại.