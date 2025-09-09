Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hóa đơn tiện của hơn 3,2 triệu khách tăng vọt

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, theo thống kê toàn quốc, có hơn 3,2 triệu khách hàng trên tổng số 31,8 triệu khách hàng dùng điện sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7.

Thời gian qua xuất hiện một số ý kiến phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tháng 8 tăng đột biến tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo tới các tổng công ty điện lực rà soát và xử lý phản ánh của khách hàng.

Đến nay, theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng hơn 3,2 triệu khách hàng trên tổng số 31,8 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7 (tương đương tỷ lệ hơn 10% trên tổng số khách hàng).

Theo số liệu từ các trung tâm chăm sóc khách hàng, tổng công ty điện lực, mạng xã hội (MXH)... đến thời điểm hiện tại có khoảng 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao.

“Thông tin phán ánh đã được khẩn trương rà soát, làm rõ để phản hồi và thông tin tới khách hàng”, EVN cho biết.

Theo EVN, về cơ bản, tháng 8 vừa qua, nhất là vào nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc đã trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt, dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Thậm chí ngày 4/8, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay.

dien-1683256726202764329241.jpg
Theo EVN, có hơn 3,2 triệu khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30%.

Thống kê của Tổng Công ty điện lực miền Bắc cho thấy, trong tháng 8, tổng đài 19006769 ghi nhận có 171.723 cuộc gọi đến, trong đó số cuộc gọi được tiếp nhận là 150.387 (tỷ lệ 87,5%). Số lượng cuộc gọi tập trung cao hơn vào những thời điểm nắng nóng nên vào những thời điểm này, cuộc gọi của khách hàng có thể chưa được tiếp nhận kịp thời.

Trong những nội dung đăng tải trên MXH phản ánh về hóa đơn tiền điện cũng có nhiều bài đăng hoặc trong hội nhóm không xác minh được thông tin cụ thể của khách hàng nên không thể tìm hiểu cụ thể tính xác thực của thông tin. Một số thông tin phản ánh không có thật hoặc được đăng tải nhằm câu view, bán hàng online.

“Nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức mua buôn bán lẻ điện. Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ cơ khí, phải nhập số liệu thủ công và do đó vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về vấn đề ghi nhầm chỉ số công tơ. Theo thống kê sơ bộ thì hiện tại, trên cả nước vẫn có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức”, EVN cho hay.

Đối với khách hàng dùng điện của EVN thì hiện nay đã được lắp đặt công tơ điện tử cho hầu hết khách hàng. Việc lắp đặt công tơ điện tử và thực hiện đọc số liệu từ xa, giúp cho việc ghi chỉ số công tơ không phải nhập số liệu thủ công (như khi sử dụng công tơ cơ khí), qua đó hạn chế đáng kể sai sót do số liệu được cập nhật tự động, số liệu cũng không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.

"Qua rà soát ban đầu, các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao chưa phát hiện sai sót và hiện nay việc rà soát, kiểm tra cụ thể nội dung phản ánh về hóa đơn điện vẫn được tiếp tục tiến hành", EVN thông tin.

Dương Hưng
